Feuerwehr Kaufbeuren im Einsatz: Angebranntes Essen sorgt für Rauchalarm

Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Angebranntes Essen hält die Feuerwehr auf Trab

Immer wieder muss die Kaufbeurer Feuerwehr ausrücken, weil Essen anbrennt. Am Dienstagabend rückten die Einsatzkräfte nach Neugablonz aus.
Von Alexander Vucko
    Die Kaufbeurer Feuerwehr war am Dienstagabend in Neugablonz im Einsatz.
    Die Kaufbeurer Feuerwehr war am Dienstagabend in Neugablonz im Einsatz. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mehrfach ist die Kaufbeurer Feuerwehr in den vergangenen Wochen ausgerückt, weil Essen auf dem Herd oder im Ofen angebrannt war. Nachdem die Bewohner dann das Haus oder die Wohnung verlassen hatten oder aber eingeschlafen waren, nahm der Rauch stets bedrohliche Ausmaße an. Auch am Montagabend wurden die Brandbekämpfer alarmiert, weil ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung am Neugablonzer Rehgrund angeschlagen hatte.

    Angebrannte Essen ruft Kaufbeurer Feuerwehr auf den Plan

    Elf Einsatzkräfte rückten aus. Letztlich stellte sich laut Stadtbrandrat Christian Martin heraus, dass wieder angebranntes Essen für den Feueralarm verantwortlich war. Die Feuerwehrkräfte belüfteten die Wohnung und mussten nicht weiter eingreifen. Verletzt wurde niemand.

