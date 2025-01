Feuerwehr Kaufbeuren beseitigt Hydrauliköl-Nebel und Baumhindernis

Gleich zweimal war die Feuerwehr Kaufbeuren am Samstag gefordert. Am frühen Morgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Karl-Heilmeier-Straße alarmiert. Kurz nach 6 Uhr löste dort auf einem Firmengelände eine Brandmeldeanlage aus. Der Alarm wurde durch einen automatischen Melder in einer Halle, im Obergeschoss der Absaugung, verursacht.

Hydrauliköl-Nebel in der gesamten Halle

Der Grund: In der gesamten Halle war ein leichter Hydrauliköl-Nebel wahrnehmbar. Der Betreiber reagierte sofort und leitete eine großflächige natürliche Belüftung ein. Nachdem die Feuerwehr sicherstellen konnte, dass keine weitere Gefahr bestand, wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt. Der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde und 14 Minuten. Bei diesem Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Baum blockiert Fußweg in Hirschzell

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Hirschzell zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in der Bärenseestraße gerufen. Ein etwa 15 Zentimeter starker und acht Meter langer Baum war auf einen Fußweg in Richtung Ufer gestürzt und blockierte diesen vollständig. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum mithilfe einer Säbelsäge und machten den Weg wieder frei. Der Einsatz war nach 41 Minuten beendet. Vor Ort waren sechs Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Hirschzell.