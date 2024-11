Feueralarm in Kaufbeurer Kindergarten und hilfloser Vogel

Alarm im Kindergarten: Weil die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren am Mittwoch, kurz nach 11.30 Uhr, zu einer Betreuungseinrichtung beim Klinikum Kaufbeuren.

Handwerker lösen Rauchmelder aus

Wie sich vor Ort herausstellte, waren im ersten Obergeschoss Handwerker zugange. Bei ihrer Arbeit hatten sie versehentlich den Rauchmelder ausgelöst.

Glücklicherweise waren aufgrund des Buß- und Bettages keine Kinder im Kindergarten, sie hätten sonst sicher einen großen Schrecken bekommen. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr sei laut Einsatzbericht nicht erforderlich gewesen.

Tierischer Einsatz in der Frauenschuhstraße in Kaufbeuren

Einen tierischen Einsatz hatte die Kaufbeurer Feuerwehr am frühen Mittwochnachmittag zu bewältigen. Ein Schwan hatte sich vermutlich verirrt – er watschelte orientierungslos in der Frauenschuhstraße umher. Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, den Vogel einzufangen und in eine Transportbox zu stecken.

Schwan am Bärensee ausgesetzt

Mit dem roten „Taxi“, einem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr, wurde der Schwan dann zum Bärensee chauffiert und am Ufer ausgesetzt. Was er bei seinem Ausflug in die Stadt vorhatte, ist nicht bekannt.