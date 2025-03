Eine Viertelmilliarde Euro - und doch zu wenig

Ein Haushaltsbeschluss mitten in der christlichen und islamischen Fastenzeit – das passt bestens zur angespannten finanziellen Lage Kaufbeurens. So leitete auch Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) die jüngste Sitzung des Stadtrats entsprechend ein und charakterisierte den Etat 2025 der Wertachstadt mit dem Schlagwort des Verzichts. Nur der oft schmerzhafte Verzicht in vielen Bereichen der Stadtverwaltung habe dafür gesorgt, dass der Freistaat für heuer nun zusätzlich 3,5 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen überweist. Wie beim Fasten verspreche der Verzicht „bei längerem Durchhalten Belohnung und Freude“, und das sei in jedem Fall besser als „allgemeines Jammern und Wehklagen“. Das sahen die Stadtratsfraktionen mehr oder weniger ebenso (siehe Stellungnahmen unten) und stimmten dem Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von ziemlich genau einer Viertelmilliarde Euro geschlossen zu.

