Kreisliga: Findet der BSK wieder in die Spur?

Nach den Niederlagen am vergangenen Spieltag kommen am Wochenende auf Blonhofen, Mauerstetten und Neugablonz drei schwere Gegner zu. Jeder Punkt ist da gut für das Selbstbewusstsein.

Abstiegskampf beim großen Favoriten

Nach Oberstdorf geht’s für den FC Blonhofen zur weitesten Auswärtsfahrt der Saison. Dabei treffen am Samstag ab 14 Uhr zwei Teams mit extrem unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Auf der einen Seite der FC Oberstdorf, punktgleich an der Tabellenspitze, mit fünf Heimsiegen aus fünf Heimspielen und zudem der besten Abwehr der Liga mit gerade einmal sechs Gegentreffern. Auf der anderen Seite der FCB, tief im Abstiegskampf steckend, mit mageren 7 Pünktchen und der schlechtesten Abwehr der Liga mit bereits einunddreißig kassierten Buden. Die Favoritenrolle liegt somit klar beim letztjährigen Bezirksligaabsteiger aus Oberstdorf. Dass der als klarer Underdog gehandelte FCB auswärts dennoch positiv überraschen kann, hat er in dieser Saison bereits aufblitzen lassen und vielleicht gelingt dies am Samstag in Oberstdorf ja erneut.

Nach drei Niederlagen kommt jetzt der Tabellenzweite

Nächstes Spitzenspiel für den SV Mauerstetten. Am Samstag empfängt der SVM ab 14 den TSV Seeg. Mauerstetten will nach drei zum Teil derben Niederlagen endlich wieder an seine guten Leistungen anknüpfen. Ob das gegen den Tabellenzweiten gelingt, der zuletzt souverän in Neugablonz gewonnen hat? Bei einer erneuten Niederlage muss sich der SVM auf Gedanken über den Abstand zum Tabellenkeller machen.

Neugablonz hat 1:5-Heimpleite zu verdauen

Der BSK Olympia Neugablonz will nach seiner jüngsten Niederlage gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg zurück in die Erfolgsspur. Die Schmuckstädter haben die 1:5-Heimpleite gegen die Ostallgäuer aufgearbeitet und abgehakt. „Der Blick geht nach vorn, da die kommenden Aufgaben auch nicht leichter werden“, sagt Vorstandsmitglied Stefan Günter. Denn mit dem FC Füssen wartet eine spielstarke Truppe. Am Sonntagnachmittag muss der BSK ab 15.30 Uhr in der Lechstadt antreten. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Türkspor Kempten (0:3) und Kottern (0:1) erreichte Füssen zwar im Auswärtsspiel gegen Buching/Trauchgau ein 0:0, doch der FC ist seit 270 Minuten ohne Torerfolg.

Immerhin ist der BSK erfolgreicher als vorige Saison

In der vergangenen Saison trennte sich Neugablonz von Füssen daheim 3:3, während es auswärts 1:3 verloren hatte. Am Sonntag ist wieder Offensivkraft Benjamin Maier mit von der Partie: „Unser Ziel sind natürlich drei Punkte. Zudem wollen wir weiterhin unseren Weg gehen.“ Neugablonz steht aktuell mit 18 Punkten viel besser da als in den Spielzeiten zuvor in der Kreisliga.