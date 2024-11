Rückzugsort für stillende Mütter

In der Passage hat die Sparkasse Allgäu eine „Stillecke“ im Strandkorb eröffnet. Diese Initiative ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Hebamme Magdalena Oelke und der Sparkasse Allgäu. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Tobias Streifinger, und Magdalena Oelke engagieren sich als Initiatoren für dieses Projekt. „Es ist toll, dass diese Initiative entstanden ist und wir einen Mehrwert für Familien bieten können“, betont Michael Sambeth, Leiter Marketing der Sparkasse Allgäu.

„Gerade in der kalten Jahreszeit ist es für stillende Mütter eine Herausforderung, in der Stadt einen geeigneten Rückzugsort zu finden.“ Magdalena Oelke, Hebamme

„Ich freue mich sehr, dass die Idee einer einladenden Stillecke Wirklichkeit geworden ist. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es für stillende Mütter eine Herausforderung, in der Stadt einen geeigneten Rückzugsort zu finden“, so Magdalena Oelke. „Dass dieser nun in der Sparkassenpassage geschaffen wurde, dafür danke ich ganz besonders Tobias Streifinger und Team.“ In der Start- und Projektphase werde der neue Bereich getestet, um sicherzustellen, dass er den Bedürfnissen der Familien entspricht.