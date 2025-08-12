Nach monatelangem Umleitungs-Ärger: Bald freie Fahrt in der Augsburger Straße

Die Zeit der großen Umleitungen in Kaufbeuren hat bald ein Ende - zumindest an der Augsburger Straße. Dort befinden sich die Bauarbeiten in den letzten Zügen. Seit Ende März ist die Augsburger Straße an dieser Stelle wegen Tiefbauarbeiten sowie Fahrbahn- und Gehwegerneuerung gesperrt. Im vergangenen Jahr wurde dort die Bahnüberführung erneuert, die flankierenden Arbeiten folgten heuer. Damit soll die Verkehrsführung deutlich verbessert werden.

Endet der neue Radweg einfach an der Tankstelle?

Eine AZ-Leserin fragte nun mit Unverständnis, ob der neue Radweg stadteinwärts tatsächlich auf der Südostseite an der Aral-Tankstelle endet. Dies könne doch nicht sein. Tut er auch nicht, teilt die Stadt mit. Es werde dort ein markierter sogenannter Radfahrangebotsstreifen bis zur Kreuzung Augsburger Straße/Am Hang fortgeführt.

Am 19. August soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Danach sind noch Bepflanzung und Arbeiten an den Geländern erforderlich. Die endgültige Abnahme ist nach den Sommerferien geplant.

Stark befahrene Verkehrsachse monatelang gesperrt

Eine große Baustelle im Kaufbeurer Stadtgebiet sorgt seit langem für Umleitungsverkehr und Behinderungen. Seit Monaten wird die Augsburger Straße im Bereich der neuen Bahnbrücke umgebaut. Schon 2024 wurde die stark befahrene Verkehrsachse während des Neubaus der Bahnüberführung gesperrt. Doch wegen Verzögerungen bei den Brückenarbeiten konnte der geplante Straßenbau nicht mehr vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden. Er wurde ins Frühjahr diesen Jahresverschoben.