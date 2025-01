Futsal: Ein lang umkämpfter Sieg

Mit einem Sieg ist Futsal Allgäu ins Spieljahr 2025 gestartet. In der Regionalliga Süd gewannen die Allgäuer das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 mit 8:5. Allerdings taten sich die Dribbelkünstler über weite Strecken der Partie besonders schwer. Erst in der Schlussphase konnten sie sich absetzen und drei Punkte eintüten.

Premiere für Spielertrainer Naim Nimanaj

Für Spielertrainer Naim Nimanaj war es in dieser Saison der erste Auftritt für Futsal Allgäu. Er sei zwar noch nicht ganz auf dem gewünschten Leistungsniveau, „trotzdem bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Sieg“, sagt der 37-Jährige. Darmstadt erwies sich als der erwartet starke Gegner, der am Tag zuvor Ligaprimus Young Boys Balkan aus Pfarrkirchen geärgert hatte. Allerdings bei der 8:10-Niederlage mit leeren Händen in die Schmuckstadt reiste. Der Gastgeber lag nach zehn Minuten aber mit 0:1 zurück und ging erst 120 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erstmals mit 3:2 in Führung. Den knappen Vorsprung brachten die Allgäuer trotzdem nicht in die Pause, weil die Südhessen noch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielten.

Besfort Rakovica leistet einen besonderen Beitrag

Nach dem Wiederanpfiff konnte sich kein Team wirklich absetzen. Futsal Allgäu hatte immer wieder Pech bei der Chancenverwertung. Doch ab der 36. Minute knackte das Heimteam die gegnerische Defensive. Allein Besfort Rakovica traf in den letzten vier Minuten dreimal. Insgesamt machte der 26-Jährige in diesem Match sechs Buden. „Wir haben uns wirklich schwergetan und gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind“, sagt Rakovica. Trotz seiner überragenden Leistung bleibt er auf dem Teppich. „Es sind drei Punkte, die wichtig sind.“

Spielertrainer Erduan Topallaj lobt derweil den Auftritt Rakovicas in höchsten Tönen. Er sei ehrgeizig und motiviert. „Solche Spieler benötigen wir.“ Aber Topallaj weiß auch, dass in seinem Team viele hochkarätige Einzelspieler stecken.

Futsal Allgäu jetzt zweiter in der Regionalliga

Nach langer Verletzungszeit ist Trainerkollege Nimanaj wieder an Bord. „Er hat, und das zeichnet ihn einfach aus, viele Bälle festgehalten und auch Impulse gegeben.“ Im ersten Durchgang gelang ihm sogar ein Treffer zur 3:2-Führung. Ein weiterer Torschütze in diesem Match war Jonathan Pohl. Alles in allem, so fasst es Kapitän und Schlussmann Andreas Stelz zusammen, sei es ein „hart umkämpfter Arbeitssieg“ gewesen. Aber: „Der Sieg bringt uns Selbstvertrauen.“

Dadurch hat sich Futsal Allgäu auf den zweiten Tabellenplatz der Regionalliga vorgeschoben. Mit 22 erspielten Punkten liegen die Allgäuer derzeit aber noch fünf Punkte hinter Spitzenreiter Young Boys Balkan zurück.