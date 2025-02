Richtungsweisendes Duell

Futsal Allgäu biegt in der Regionalliga Süd langsam auf die Zielgeraden ein. Nur noch vier Pflichtspiele stehen für den Tabellenzweiten auf dem Programm, davon drei in der Fremde. So auch an diesem Sonntag, wenn die Dribbelkünstler ab 15.30 Uhr beim TSV Neuried antreten müssen. Das Hinspiel konnte knapp mit 5:3 gewonnen werden.

Gegen Neuried holten die Allgäuer den ersten Heimsieg

Ausgerechnet gegen das Team aus dem Landkreis München schaffte Futsal Allgäu in der Vorrunde den ersten Heimsieg. „Wie Neuried aufgespielt hat, war schon sehr überraschend. Damit hatten wir in keiner Weise gerechnet“, blickt Mirhan Kaya zurück. Neuried hat sich zwar mit weiteren Spielern verstärkt, doch kicken sie um den Verbleib in der Regionalliga Süd.

Der Gegner ist stark, aber auch abstiegsgefährdet

Denn der letzte Sieg liegt bereits einige Wochen zurück. Anfang Dezember des vergangenen Jahres schafften sie einen 12:5-Kantersieg über den SV Darmstadt 98. Warum Futsal Allgäu das abstiegsgefährdete Team unter keinen Umständen unterschätzen darf, zeigen auch die Duelle gegen Spitzenreiter Young Boys Balkan und Karlsruher SC: Beiden Teams trotzten die Oberbayern jeweils einen Punkt ab. Neuried feierte besonders das jüngste Remis gegen die Badener als Achtungserfolg.

Für Futsal Allgäu und den TSV Neuried dürfte das erneute Zusammentreffen richtungsweisend sein, denn beide Teams brauchen einen Sieg. Die Allgäuer können mit drei Punkten den zweiten Tabellenplatz verteidigen und somit die Verfolger auf Distanz halten, während Neuried bei einem Erfolg den Abstand auf die Abstiegsplätze etwas vergrößern kann.

Neuried fürchtet Allgäuer Offensive

Neurieds Trainer Mathieu Jerzewski verfolgt im Spiel gegen die Allgäuer ein Ziel: „Wichtig wird sein, ihr Spiel zu stören und ihnen wenig Freiräume zu geben“, wird er auf der Plattform Fupa zitiert. Jerzewski freue sich auf den Leistungsvergleich.

Futsal Allgäu wird aller Voraussicht nach wieder mit einem dezimierten Kader auflaufen. Schon beim knappen 8:7-Heimerfolg über die Münchner Löwen fehlten Spielertrainer Erduan Topallaj zahlreiche Kicker, die entweder verletzungs- oder krankheitsbedingt passen mussten. Auch Kapitän und Torwart Andreas Stelz wird weiterhin fehlen. Ebenso steht Mirhan Kaya seinem Team nicht zur Verfügung.

Futsal Allgäu hat wieder Personalprobleme

Und da die meisten Mannschaften schon mit der Vorbereitungsphase in der Freiluftrunde begonnen haben, muss der Regionalligist bei seiner Aufstellung nun wieder mit Engpässen rechnen: Naim Nimanaj und Josip Kordic spielen zeitgleich mit ihrem Team DJK SV Ost Memmingen ein Freundschaftsspiel.

Unterdessen kann mit einer Rückkehr von Can Balcioglu vom BSK Olympia Neugablonz gerechnet werden. Futsal Allgäu-Vereinschef Tom Neitzel ist jedenfalls zuversichtlich: „Sicherlich ist die personelle Lage nicht optimal, doch ich bin überzeugt, dass diejenigen, die in Neuried spielen, wieder alles geben werden.“