Germaringen bekommt halbe Million für schnelles Internet

Für den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze erhält die Gemeinde Germaringen eine Fördersumme von 500.000 Euro. Das teilt der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) mit.

Anschluss für unterversorgte Adressen

Germaringen investiere in den Ausbau der Breitbandversorgung für bislang unterversorgte Adressen, heißt es in der Pressemitteilung. Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von einer Million Euro übernimmt der Bund fünfzig Prozent. Der entsprechende Förderantrag der Gemeinde wurde geprüft und positiv beschieden.

Leistungsstarkes Netz wichtig für ländlichen Raum

„Ein leistungsstarkes Breitbandnetz ist unverzichtbar - für gleichwertige Lebensverhältnisse und die wirtschaftliche Entwicklung, gerade auch in ländlichen Regionen wie dem Allgäu“, betont der Abgeordnete. Der Zuwendungsbescheid wurde kürzlich an die Gemeinde Germaringen übermittelt.