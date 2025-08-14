Gott im Erlebnisbad erleben

Gott ist da, wo die Menschen sind und das Leben tobt, teilt Pfarrerin Ulrike Butz mit. Und im Sommer ist das: im Freibad. Dort stürzt man sich ins kühle Nass, hat Spaß und trifft Freunde. Darum hat die evangelisch-lutherische Christuskirche Neugablonz das dortige Erlebnisbad als Ort für einen etwas anderen Gottesdienst auserkoren. Dieser findet am Sonntag, 24. August, ab 10 Uhr am Sprungbecken statt.

Eintritt ins Erlebnisbad für Gottesdienstbesucher frei

Für die Gottesdienstbesucher ist der Eintritt frei. Pfarrerin Butz dankt dafür Oberbürgermeister Stefan Bosse und dem Team des Schwimmbads, die das Experiment möglich machen. Sollte das Wetter unbeständig sein, erfahren Interessierte auf der Internetseite www.Kaufbeuren-evangelisch.de von möglichen Änderungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die evangelische Gemeinde Kaufbeuren-Neugablonz neue Wege beschreitet. Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück hat schon Aperol-Andachten im Jordanpark organisiert oder unter dem Motto „Bibel und Bier“ in Kneipen gepredigt. Der Gedanke dahinter: den Glauben zu den Menschen bringen und gerade ein jüngeres Publikum für Kirche zu begeistern.

