Gewichtheben: Gute Stimmung beim ACK

Das Gewichthebeteam des AC Kaufbeuren war Gastgeber eines mitreißenden Heimkampfes in der alten Halle des Jakob-Brucker-Gymnasiums. Dass der Verein Wettkämpfe veranstalten kann, wurde bereits in der vorigen Saison bewiesen, doch mit dem ersten Heimkampf in der neuen Saison in der Bayernliga wurde der Maßstab neu gesetzt.

Kaufbeuren startet mit zehn Gewichthebern

Für die Kaufbeurer Mannschaft starteten diesmal zehn Sportler, was ungewöhnlich ist. Denn im Normalfall besteht ein Team am Wettkampftag aus sechs Hebern. Da allerdings einige neue Gesichter beim ACK sind, hatte sich Trainer Alfred Weber anders entschieden: „Eine große Mannschaft bietet uns ganz neue Chancen. Ich habe diesmal die Kategorien Reißen und Stoßen unter einigen Athleten aufgeteilt. So ist Mona Weber beispielsweise nur im Reißen angetreten. Dafür hat Damian Engel aber gestoßen. Außerdem hatten wir zwei Heber, die außer Konkurrenz an die Hantel gegangen sind.“

Trainer Alfred Weber nutzt seine Kaderbreite

In den Bereichen Reißen und Stoßen traten erfahrene Gewichtheber, unter anderen Charlotte Stirnweis (71 und 83 Kilo), Jenny Friedl (60/78 Kilo) und Marco Lilienblum (108/130 Kilo), aber auch Neuzugang Jules Weidenauer (47/67 Kilo) an. Auch Khosro Navabpour (102/136 Kilo) und Patrik Walter (56/75 Kilo) wurden für beide Disziplinen aufgestellt. Nur im Reißen starteten Weber (50 Kilo) und Friedrich Huber (103 Kilo), nur im Stoßen Alexander Häfele (128 Kilo) und Engel (130 Kilo).

ACK gewinnt am Ende deutlich

Mit einem finalen Ergebnis von 416,6:363,1 Relativpunkten und dem Ergebnis von 3:0 hat der ACK den Wettkampf für sich entschieden und holte damit den zweiten Sieg der Saison. Der Verein bedankt sich bei den zahlreichen Helfern, Sponsoren und den knapp 150 Zuschauern, ohne die der Tag nicht zu solch einem ereignisreichen Event geworden wäre.

Die nächste Herausforderung wartet bereits am 15. November: Dann wird der ACK als Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter TSV Röthenbach antreten.