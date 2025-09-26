Gewichtheben: ACK startet unerwartet souverän in die Saison

Die Kaufbeurer Gewichtheber sind mit ihrem ersten Auswärtswettkampf in die neue Saison der Bayernliga gestartet. Der Athletikclub Kaufbeuren (ACK) war zu Gast beim ESV München-Neuaubing und zeigte sich mit sieben jungen Athleten von seiner besten Seite.

Die Rückkehr des Niklas Schöffel

Einige neue Gesichter hinter der Hantel bringen frischen Wind in die Mannschaft. Unter anderen fand Niklas Schöffel (88 Kilo), der zuvor jahrelang fester Bestandteil des Neuaubinger Teams gewesen war, seinen Weg zurück zu seinem Heimatverein. Nach dem Wettkampf sagte er dazu: „Es ist ungewohnt und gleichzeitig aufregend, auf der anderen Seite der Hebebühne zu stehen.“ Schöffel wärmte sich mit 120 Kilo im Stoßen für die bevorstehenden Mannschaftswettkämpfe der Saison auf. Bei denen ist es möglich, die beiden Kategorien Reißen und Stoßen unter zwei Hebern unterschiedlicher Klasse aufzuteilen. So teilten sich Schöffel und Franziska Prell (52 Kilo) die Arbeit an der Langhantel.

Drei weitere neue Gesichter beim ACK

Für Prell war es eine Premiere. Nach der Erfahrung bei der schwäbischen Meisterschaft erzielte sie nun 32 Kilo im Reißen. Auch der erfahrene Friedrich Huber (84 Kilo) trat erstmals für den ACK an. Ihm gelangen 104 Kilo im Reißen und 115 Kilo im Stoßen. Jules Weidenauer (61 Kilo) war ebenfalls erstmals am Start. Sie hatte zuvor als Einzelstarterin bei der offenen Münchner Meisterschaft gute Leistungen gezeigt – nun riss sie 45 Kilo und stieß 64 Kilo.

Altbewährtes Kaufbeurer Trio

Daneben waren auch altbewährte Kräfte für die Kaufbeurer dabei – wie die 18-jährige Mona Weber (52 Kilo). Die Schülerin wurde mit einer Leistung von 50 Kilo im Reißen und 61 Kilo im Stoßen, sowie mit sechs gültigen Versuchen aus gutem Grund als mannschaftsstärkste ausgezeichnet. Charlotte Stirnweis (77 Kilo) schaffte es ebenfalls, alle Versuche gültig gewertet zu bekommen. Mit 73 Kilo im Reißen und 83 Kilo im Stoßen ist sie eine wichtige Leistungsträgerin im Team. Ebenso Marco Lilienblum (86 Kilo), der 104 Kilo gerissen und 120 Kilo gestoßen hat.

Trainer Alfred Weber freut sich über den Saisonauftakt

Mit einer Relativpunktzahl von 352,0:327,0 entschied der AC Kaufbeuren das Duell für sich. „Insgesamt kann ich mehr als zufrieden mit den Jungs und Mädels sein. Der Punktestand von 3:0 überrascht erst mal, aber so kann man in die Saison starten“, beschreibt Trainer Alfred Weber den Wettkampftag.

Auf Weber und Weidenauer wartet nun die bayerische Meisterschaft der Junioren und Aktiven in Ingolstadt. Dann folgt der erste Heimkampf des ACK am 18. Oktober gegen den ESV München-Freimann.