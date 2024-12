Türchen 23: Boxing Day - für Profis und Amateure

Weihnachten ist das Fest der Liebe - oder weniger starken Formen von Zuneigung. Alles fängt wie üblich im trauten Kreise der Familie an Heiligabend an: Die Kinder quengeln, einige Erwachsene streiten, andere schwelgen von „damals, als alles besser war“ und manche geben sich angesichts der familiären Wohlfühlatmosphäre gepflegt die Kante – was die Situation aber auch nur einseitig verbessert.

Wichtig ist, was hinten raus kommt

Doch wichtig ist, was hinten rauskommt, sagte schon eine voluminöse Geistesgröße aus Oggersheim. Und das sind die Geschenke. Doch ein Teil entspricht nur der Vorliebe der Schenkenden, ein anderer der Körpergröße von damals und ein weiterer der üblichen modischen Geschmacksverirrung. Also: Weg mit dem Zeug. Dafür gibt es im englischsprachigen Raum den „Geschenkschachtel-Tag“, den 26. Dezember. Der ist dort kein Feiertag – vielmehr überreichten früher die Brötchen- (oder Krummen-)geber ihren Arbeitnehmern eine Christmas-Box oder Weihnachtstrinkgeld. Das gibt es heute nicht mehr.

Zwischen Rabatt- und Kundenschlacht

Inzwischen ist der Boxing-Day ein verkaufsoffener Feiertag – und der umsatzstärkste Tag des Jahres. Rabattschlachten und Kundenschlachten am frühen Morgen, um in die Läden zu kommen, gehören dazu – aber auch der Umtausch der Geschenke, die nun verramscht werden. Angeblich gab es am Boxing-Day schon Rempeleien und schwerere Zusammenstöße in den Geschäften – die gekonnt darauf reagierten und eine Boxing-Week daraus machten.

Warum nicht mal die Drachen reizen?

Doch es geht auch gepflegter und professioneller: Denn im Sport ist der Boxing-Day ein willkommener Anlass für Derbys. Im Rugby zum Beispiel empfangen heuer in der United Rugby Championship die Dragons aus Newport den Lokalrivalen Cardiff. Die Hütte beim walisischen Derby zwischen den Drachen und den Blues & Blacks ist ausverkauft – und die Auseinandersetzungen verlaufen zwar brachial, aber dafür im fairen Rahmen. So geht Weihnachten.

