Türchen 19: Action oder Klamauk – wenn Kevin, Aschenbrödel und der Grinch ins Kino gehen

Wer will, kann sich das ganze Jahr über Klassiker wie „Sissi“ oder „Der kleine Lord“ auf diversen Streamingplattformen reinziehen. Kevin, Aschenbrödel und der Grinch haben heute aber keine Lust, auf dem Sofa abzuhängen und beschlossen, ins Kino zu gehen.

Der Grinch mag es neuerdings romantisch

Doch an der Kasse beginnen die Diskussionen. Kevin will eine Komödie sehen. „Mit viel Chaos – als wäre ich allein zu Haus“, schlägt er vor. Der Grinch, der nach Jahren des Festhassens überraschend auf den Geschmack gekommen ist, träumt von einer romantischen Weihnachts-Romcom à la „Tatsächlich… Liebe“. „Wie Hugh Grant tanzt, einfach herrlich“, schwärmt der grüne Wicht mit glitzernden Augen.

„An Heiligabend geht nichts über ,Stirb langsam‘. Da kann mein Prinz einpacken.“ Aschenbrödel, Actionfilm-Fan

Aschenbrödel aber hat die Nase voll von Romantik. Jahrzehntelang musste sie brav durch verschneite Winterlandschaften galoppieren, inzwischen ist sie bekennende Action-Liebhaberin. „An Heiligabend geht nichts über ‚Stirb langsam‘. Bruce Willis im blutverschmierten Unterhemd – da kann mein Prinz seine Sachen packen.“

Auf dem Sofa ist es am schönsten

Schließlich spricht sie ein Machtwort: „ Jeder von uns weiß doch, dass es auf dem Sofa am schönsten ist.“ Kein Einspruch. Wieder daheim gelingt es dem Trio trotzdem nicht, den Weihnachtsfilmstreit zu klären. Der Grinch setzt der Diskussion ein Ende, indem er sich in die ZDF-Mediathek zappt. Müde von all dem Hin und Her klickt er einfach auf die diesjährige „Traumschiff“-Weihnachtsfolge.

Kapitäns- statt Weihnachtsmütze

Kevin bestellt noch schnell eine Käsepizza ganz für sich allein, Aschenbrödel gießt sich einen Batida ein und stellt eine Schale mit Knabberzeug bereit – Haselnussplätzchen, was sonst. Der Grinch tauscht die Weihnachts- gegen eine Kapitänsmütze. Und schon steuern die drei gemeinsam mit Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen auf dem luxuriösen Schiff Richtung „Coco Island“, wo Crew und Gäste unter Palmen feiern.

In unserem Adventskalender Heiter durch den Advent teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen.