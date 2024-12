Türchen 16: Plüschiger Pulli und kultige Lichterketten-Lederjacke

Erinnern Sie sich noch an den Film „Bridget Jones“? Vor beinahe 25 Jahren erschien darin Colin Firth in einem abscheulichen gestrickten Weihnachtspullover mit Rentier-Motiv – und ahnte wohl nicht, dass er damit Modegeschichte schrieb.

Blinkende Lichter, glitzernde Sterne und Rentiergeweih

Was damals peinlich wirkte, ist heute Kult: Der Ugly Christmas Sweater wird auf Firmenfeiern, X-Mas-Partys im Freundeskreis und selbst an Heiligabend mit der Familie gern getragen. Schließlich ist er bequem und trotzdem „festlich“. Wer derzeit durch die Kaufbeurer Innenstadt schlendert, findet in den Schaufenstern einiger Mode-Ketten ausreichend Inspiration. Blinkende Lichter, glitzernde Sterne, und warum nicht ein plüschiges Rentiergeweih? Die Grenzen zwischen Geschmacklosigkeit und Kreativität verschwimmen – das bietet Gesprächsstoff auf jeder drögen Betriebsfeier und hebt die Stimmung. Und warum sollte man sich nur zu Fasching albern kleiden dürfen? Schließlich wird an Weihnachten teilweise derart farbenfroh dekoriert, dass der Unterschied zur „fünften Jahreszeit“ ohnehin nicht mehr so klar ersichtlich ist.

LED-Lederkluft statt Selbstgestricktes

Wer nicht so sehr auf Selbstgestricktes steht, könnte sich David Hasselhoff zum Vorbild nehmen: Der trug einst ein absolut weihnachtstaugliches Outfit, als er „Looking for Freedom“ an der Berliner Mauer sang. In einer schwarzen Bikerjacke, die über und über mit blinkenden Lichtern bestückt war, und einem Klaviertasten-Schal um den Hals trat der „Knightrider“-Star mit seinem größten Hit auf. Zwar schon eine Woche nach Heiligabend, nämlich in der Silvesternacht 1989/90, aber wie gesagt – die jahreszeitlichen Übergänge sind ja mittlerweile nicht nur klimatechnisch fließend.

