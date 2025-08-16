Hiltrud Knab aus Kaufbeuren feiert hohen Geburtstag - was ist ihr Credo?

Zum 95. Geburtstag von Hiltrud Knab gratulierte Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler im Namen der Stadt Kaufbeuren. Hiltrud Knabs Wiege stand im fränkischen Marktbreit am Main, wo sie am 30. Juli 1930 zur Welt kam. 1954 folgte sie ihrem Mann nach Kaufbeuren. Acht Kindern schenkte sie das Leben.

Das Schönste im Leben von Hiltrud Knab: die Kinder

Mit dem Tod der jüngsten Tochter Monika traf die ganze Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Auf die Frage von Rössler, was das Schönste in ihrem langen Leben gewesen sei, antwortete Frau Knab: „Meine Kinder. Es ist so schön, ein kleines hilfloses Kind in den Armen zu halten, und ihm Schutz und Liebe zu schenken.“

Kirchliches Leben als Herzensangelegenheit

Auch deshalb hat sie sich in späteren Jahren für den Schutz ungeborener Kinder eingesetzt mit Vorträgen, Informationsständen in der Fußgängerzone und sogar mit Predigten in Gottesdiensten. Ein Herzensanliegen war ihr auch das kirchliche Leben; so war sie 35 Jahre Mitglied der Redaktion des Pfarrbriefes der Gemeinde „Heilige Familie“.

Was Frankenwein alles anrichten kann

Dankbar ist die Jubilarin, dass sie sich noch recht guter Gesundheit erfreut. Mit einem Augenzwinkern führt sie das nicht zuletzt auf den ausgezeichneten Frankenwein zurück. Zum Abschied wünschte ihr Erika Rössler weiterhin gute Gesundheit, damit zum 100. Geburtstag der Oberbürgermeister persönlich gratulieren kann.