SG Kaufbeuren/Neugablonz will Punsch statt Punkte servieren

Letzter Heimspieltag für die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Dabei erwartet die Erste Herrenmannschaft ab 17.30 Uhr die HSG Würm-Mitte 22.

Tormaschine der Bezirksoberliga zu Gast

Es wird ein ungleiches Duell am heutigen Samstag in der Neugablonzer Dreifachturnhalle. Zu Gast ist der Tabellenzweite der Bezirksoberliga. Mit 14:2 Punkten steht die HSG hinter dem Eichenauer SV. Und nur gegen den Spitzenreiter hat Würm-Mitte bis jetzt Zähler abgegeben – ansonsten steht das Team sehr souverän mit an der Tabellenspitze. Mit einem Torverhältnis von +87 weist die HSG außerdem die beste Tordifferenz auf und hat bislang die wenigsten Treffer (189) kassiert sowie die meisten erzielt (276).

Mit ein Garant für den Erfolg ist Felix Welp, der bis jetzt 77 Treffer erzielt hat – zweiter der Torschützenliste. Die Gäste gehen also als klarer Favorit in die Begegnung. Doch die SG will sich nicht kampflos ergeben und die Punkte freiwillig hergeben. Kämpferisch ist Kaufbeuren immer auf der Höhe, doch oft fehlt das Spielglück. Und mit jeder vergebenen Chance wird die SG unsicherer und macht dann vermeintlich leichte Fehler. Deshalb ist es umso wichtiger, gut und stabil in die Partie zu kommen, um der HSG ein wenig den Schneid abzukaufen. Dazu gehört eine Top-Abwehrleistung und zwei Keeper, die das Tor vernageln.

Kaufbeuren muss zehnminütige Pause abstellen

Dass beides geht, hat das Team von Trainer Christian Klöck schon öfter gezeigt. Das gilt es, wieder die Platte zu bringen. Ebenso wichtig wird es sein es, die inzwischen berühmten „10 Minuten“ zu Beginn der zweiten Halbzeit zu vermeiden. In der Zeit lief bei der SG oft nichts zusammen. Das darf gegen Würm-Mitte nicht passieren. Ein Punkt wäre eine Überraschung, doch wenn alles passt und die SG einen Sahnetag erwischt, ist nichts unmöglich. Zudem kann der Coach seine beste Aufstellung ins Rennen schicken.

Zum Vorspiel empfängt die männliche C-Jugend ab 16 Uhr den außer Konkurrenz spielenden TSV Ottobeuren II. Das Spiel der weiblichen B-Jugend gegen die SG Biessenhofen/Marktoberdorf entfällt. Die Herren II ist ab 20 Uhr in Marktoberdorf ebenfalls gegen die SG Außenseiter. Denn die Gastgeber haben bis dato noch keinen Punkt abgegeben und wollen nach ihrem freiwilligen Rückzug wieder in die Bezirksliga aufsteigen.

Handballtag mit Glühwein

Ab 10 Uhr ist in der Halle an der Turnerstraße aber auch schon jede Menge los: Ein F-Jugend-Turnier steht für Anfänger und für Fortgeschrittene an. Es wird also laut werden. Schon da ist das Kiosk-Team im Einsatz, das den ganzen Tag Eltern, Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauer mit Waffeln, Raucherwurscht und Gablonzer Kartoffelsalat sowie Punsch und Glühwein versorgt.