Hallenfußballer kriegen noch die Kurve

In der Regionalliga Süd hat Futsal Allgäu einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Dribbelkünstler gewannen nach dreiwöchiger Pause gegen Schlusslicht und Aufsteiger Remchinger Futsal Club am Ende deutlich mit 12:5. Dabei startete das Match überhaupt nicht nach den Vorstellungen des Tabellenvierten.

Futsal Allgäu wollte sofort hellwach sein - und lag gleich hinten

Die Gäste aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg führten nach fünf Minuten überraschend mit 2:0. Beide Treffer erzielte Rene Hook, mitunter auffälligster Kicker beim Tabellenletzten. Spielertrainer Erduan Topallaj nahm daraufhin eine Auszeit, um die Mannschaft wachzurütteln. „Kurz vor dem Anpfiff haben wir es noch angesprochen, dass wir hellwach sein müssen“, sagte Mathias Franke dazu. Spätestens aber mit dem Anschlusstreffer durch Mirhan Kaya (7.) waren die Hausherren im Spiel angekommen. Es entpuppte sich ein offener Schlagabtausch, wobei Futsal Allgäu ab Mitte der Halbzeit zum ersten Mal in Führung ging. Noch vor der Pause trafen Franke (12./17.), Jonathan Pohl (19.) und Topallaj (20.) zum 7:4.

Nach dem Seitenwechsel machen die Allgäuer alles klar

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Futsal Allgäu den Druck. Besfort Rakovica erzielte eine Minute nach Wiederanpfiff das 8:4, ehe die Gäste ihren letzten Treffer in diesem Match erzielten (22.). Weil Remchingen nur mit zwei Auswechselspielern angereist war, machte sich dies auch in den zweiten 20 Minuten auf dem Parkett bemerkbar: Der Gastgeber drückte dem Schlusslicht seinen Stempel auf.

Can Balcioglu (24./38.) und Pohl (32./34.) waren für den Tabellenvierten noch erfolgreich. In der Summe hätten sogar mehr Tore fallen können. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt und kombiniert und auch verdient gewonnen“, bilanzierte Franke. Immer wieder pushten die Zuschauer in der Dreifachturnhalle ihre Mannschaft nach vorne. „Ein Dank gilt an unsere Fans für die unermüdliche Unterstützung auf den Rängen“, sagte deshalb Vereinsvorstand Tom Neitzel.

Nächste Woche Verfolgerduell in Neugablonz

Bereits am kommenden Sonntag steht das letzte Pflichtspiel 2024 daheim auf dem Programm. Dann gibt sich der Tabellenzweite, die Ingolstadt Panther, die Ehre. Die Oberbayern liegen zwei Zähler hinter Spitzenreiter Young Boys Balkan Pfarrkirchen (21 Punkte). Futsal Allgäu hat sich bisher 16 Punkte erspielt. Auch sonst ist die Regionalliga ausgeglichener denn je. „Es kann Woche für Woche alles passieren. Bisher gab es zum Teil überraschende Ergebnisse“, meinte Franke mit Blick auf die Tabelle.