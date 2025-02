Zum Internationalen Frauentag: Kaufbeuren nimmt Frauenleben und Heldinnen in den Blick

Der Internationale Frauentag am 8. März blickt auf eine lange Tradition zurück. Im März 1911 wurde in Deutschland zum ersten Mal dieser Tag gefeiert. Auch im 21. Jahrhundert ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht in allen Bereichen Realität. Daher hat die Gleichstellungsstelle der Stadt Kaufbeuren zusammen mit weiteren Institutionen ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das zum Kennenzulernen, Informieren und Auszutauschen einlädt.

Volkshochschule: Einige Kurse wenden sich besonders an Frauen: „Kinder, die uns an den Rand bringen - ganz anders betrachtet“ heißt es am Dienstag, 11. März ab 19.30 Uhr. „Auf den Spuren der Frühlingskräuter“ ist ein Angebot am Mittwoch, 9. April, ab 16.30 Uhr überschrieben. „Wechseljahre - Dein neuer Lebensabschnitt“ heißt es am Dienstag, 15. April. Selbstvertrauen, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen stehen bei einem Online-Kurs am Montag, 23. Juni im Mittelpunkt. Weitere Infos und Anmeldung finden Interessierte auf der Internetseite der Vhs.

Generationenhaus: Dorthin lädt am Samstag, 1. März, ab 15 Uhr der Kaufbeurer Frauentreff in den Hafenmarkt 6-8 ein. Um Voranmeldung wird unter paulus@arbeitskreis-asyl-kaufbeuren.de oder 08341/9081052 gebeten. Ein Frauentanzfest startet dort ebenfalls am Samstag, 1. März, ab 17 Uhr international und bunt. Das Internationale Frauenfrühstück findet am Samstag, 8. März, ab 9 Uhr im Generationenhaus statt. Anmeldung unter info@generationenhaus-kf.de, Telefon 08341/9080898.

Literatur und Kabarett: Die Stadtbücherei stellt Büchertische zum Weltfrauentag ab Dienstag, 3. März, in Kaufbeuren und Neugablonz zusammen. „Mama ohne Drama – ein Mamifest“ heißt es bei einer Autorinnenlesung von Anna Meiwes am Donnerstag, 6. März ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Thalia am Salzmarkt. Am Samstag, 8. März, ist um 20 Uhr im Podium das Kabarett „Klapsenbeste“ von Kathi Wolf zu Gast. Karten gibt es unter www.azshop.de/veranstaltungen/ oder www.eventim.de. Reservierung im Podium per Mail: podium.kaufbeuren@t-online.de.

Länderporträts: Eine Reise um die Welt mit frauenspezifischen Länderporträts gibt es am Mittwoch, 5. März, mit einer Verköstigung im Eine-Welt-Laden ab 19.30 Uhr. Anmeldung: bildung@weltladen-kaufbeuren.de.

Kirche: Der Ökumenische Weltgebetstag am Freitag, 7. März, um 19 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche hat zum Thema: „Cookinseln - wunderbar geschaffen!“.

Heldinnen: Ebenfalls am Samstag gibt es in der Ludwigstraße zu den Öffnungszeiten der Geschäfte die Aktion: „Frauen, die Kaufbeuren bewegen.“ Fünf außergewöhnliche Frauen – Kaufbeurer Heldinnen – werden besonders gewürdigt. Frauen in Kaufbeuren stehen zudem am Samstag, 15. März, bei einer offenen Führung ab 14 Uhr im Stadtmuseum im Mittelpunkt. Anmeldung: stadtmuseum@kaufbeuren.de oder Telefon 08341/9668390.

Film und Musik: Partnerschaften – Spiegelbilder ist ein kostenloses Konzert der Musikschule Kaufbeuren überschrieben, zu dem am Sonntag, 9. März, um 19 Uhr Oberbürgermeister Stefan Bosse alle Frauen in den Stadtsaal Kaufbeuren einlädt. Am Freitag, 11. April, ab 16 Uhr gibt es eine Frauenmusikreise durch die Kaufbeurer Geschichte. Ein musikalischer Spaziergang führt zu Orten früheren Frauenlebens. Die Filmburg Marktoberdorf zeigt rund um den Frauentag die Tragikomödie „Morgen ist auch noch ein Tag“ (Samstag, 8. März, 19.30 Uhr) und „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (Freitag, 14. März, 19 Uhr). Platzreservierung unter Telefon: 08342/916683.

Weitere Infos gibt es bei der Abteilung Gleichstellung & Familie der Stadt Kaufbeuren unter 08341/437-762, per Mail gleichstellung@kaufbeuren.de oder auf der Internetseite beziehungsweise in der App.