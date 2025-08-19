Ortsdurchfahrt in Irsee für vier Wochen voll gesperrt – das ist der Grund

Seit dem 4. August ist im östlichen Zufahrtsbereich von Irsee für Autofahrer kein Durchkommen – die Ortsdurchfahrt ist im Bereich der Neuen Straße vollständig gesperrt.

Querungshilfe wird gebaut

Grund dafür ist der Bau einer neuen Querungshilfe auf Höhe der Klosterbrauerei und der Metallskulptur „Rostwildrudel“, wie die Gemeinde Irsee in ihrem Mitteilungsblatt informiert.

So lange dauern die Bauarbeiten

Im Zuge der Arbeiten ist die Neue Straße auf Höhe der Einfahrt zur Klosterbrauerei für rund vier Wochen vollständig gesperrt. Voraussichtlich bis Anfang September soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Die Querung wird mit einer Verkehrsinsel erweitert, um künftig mehr Sicherheit für Fußgänger und Besucher zu schaffen.

Das „Rostwildrudel" blickt derzeit auf eine Baustelle. Foto: Katharina Gsöll

Trotz der Vollsperrung bleibt die Zufahrt zum Parkplatz des Klosters Irsee jederzeit uneingeschränkt möglich. Auch die Klosterbrauerei und der Wertstoffhof sind erreichbar – entweder über den Klosterring oder über den Staffel. Der überörtliche Verkehr wird währenddessen über Ingenried und Baisweil umgeleitet.