Durschnittlich alle 15 Stunden im Einsatz

„Die Gesellschaft braucht euch.“ So lassen sich die Grußworte des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl und des Oberbürgermeisters Stefan Bosse zusammenfassen. Beide bezogen sich damit nicht nur auf das Ehrenamt, sondern auch auf die aktuelle weltpolitische Lage. Sie erklärten übereinstimmend, dass der Zivilschutz der Bevölkerung wieder mehr in den Fokus der Menschen rücke. So seien politische Überlegungen im Gange, dass Teile des geplanten Sondervermögens und die teilweise Aussetzung der Schuldenbremse dafür genutzt werden sollen, auch den Zivilschutz auszubauen. Damit könnte dann fehlende Ausstattung für die Feuerwehren beschafft werden.

Vereinsvorsitzender Michael Schwangart begrüßte rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Feuerwehrhalle. Der Verein habe aktuell 386 Mitglieder und im Jahresrückblick war zu erkennen, dass er viel unternehme, um eine enge Bindung zwischen den Mitgliedern zu fördern. So wurde unter anderem ein Faschingsball und ein Familientag organisiert. Zudem sei die Feuerwehr auf dem Lagerleben und beim Candle-Light-Shopping präsent. Die Social Media-Präsenz des Vereins und der Wehr sei lobenswert.

Die Feuerwehr Kaufbeuren verfügt über 166 Aktive, davon neun Frauen

Stadtbrandrat Christian Martin und sein Stellvertreter Stefan Ostenrieder stellten das Einsatzgeschehen für das Jahr 2024 vor. Bei 510 Einsätzen seien rund 9000 Stunden angefallen. Durchschnittlich alle 15 Stunden gebe es einen Einsatz für die aktuell 166 aktiven Feuerwehrleute, darunter neun Frauen. Um diese Einsätze sicher zu bewältigen, wurden letztes Jahr etwa 30.000 ehrenamtliche Stunden in die Aus- und Fortbildung investiert. Für 2025 nannte Martin die Erstellung eines Feuerwehr-Bedarfsplans als wichtigsten Punkt. Aber auch die Optimierung der Einsatzpläne und der geplante Neubau der Wache Neugablonz müssten weiterbearbeitet werden.

Die Führungsspitze war sich einig, dass bis zu 100 Dienstleistende mehr nötig seien, um das Einsatzgeschehen auf mehr Schultern zu verteilen. Nicht jeder Arbeitgeber sei begeistert, wenn die Angestellten öfter wegmüssten. Zumal rund 20 Prozent der Alarmierungen Fehleinsätze seien. Um diese Personalzahlen zu erreichen, wird viel Energie in die Nachwuchswerbung bei den jungen Menschen gesteckt. Stadtjugendfeuerwehrwart Stefan Waldner zeigte auf, was für die Jugendarbeit gemacht werde und wie versucht wird, mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr die Aktiven von morgen an sich zu binden. Aktuell seien 94 Kinder und 42 Jugendliche engagiert bei der Sache. Bis zu seinem 50. Geburtstag heuer möchte Waldner 50 Jugendliche in der Jugendwehr begrüßen können.

Emotionaler Abschied von Vorsitzendem Michael Schwangart

Danach wurden zahlreiche Aktive und Vereinsmitglieder befördert oder geehrt. Auszeichnungen für 25 Jahre aktive Dienstzeit erhielten Andreas Schmid und Sebastian Stürzl sowie Michael Gräul für 40 Jahre. Carlo Lombardini wurde zum Ehrenmitglied im Verein ernannt. Emotional wurde es, als sich der scheidende Vereinsvorsitzende Michael Schwangart verabschiedete. Er gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Vor allem die Corona-Einschränkungen hätten seine Amtszeit geprägt, und es sei nicht immer leicht gewesen. Er bedankte sich bei allen, die ihn in den vier Jahren unterstützt hätten. Für seine Arbeit erhoben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer und er erhielt langen Applaus.

Als neuer Vorsitzender wurde Michael Weikmann gewählt. Mit im Vorstand sind Alexander Friedrich als sein Stellvertreter, Daniel Vetter als Kassenwart und Raphael Lutz (Schriftführer). Die Wahlvorschläge für die Beisitzer der einzelnen Züge, des Jugendwartes und der Kassenprüfer wurden übernommen. Ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde Stefan Ostenrieder als stellvertretender Kommandant.