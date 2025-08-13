Icon Menü
Vermisste aus Kaufbeuren: Frau (20) seit Sonntag vermisst

Polizei Kaufbeuren

Diese junge Frau (20) aus Kaufbeuren wird seit Sonntag vermisst

Eine junge Frau aus Kaufbeuren wird seit Sonntag vermisst. Die Polizei sucht die 20-Jährige im Allgäu und darüber hinaus. Diese Details sind bekannt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Seit Sonntag, 10.8.2025, wird Alina Sonique Straßner aus Kaufbeuren vermisst.
    Seit Sonntag, 10.8.2025, wird Alina Sonique Straßner aus Kaufbeuren vermisst. Foto: Polizei Kaufbeuren, Hendrick Schmidt, dpa

    Eine 20 Jahre alte Frau aus Kaufbeuren wird seit Sonntag, 10.8.2025, vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden und orientierungslos sein - aufgrund von notwendigen Medikamenten, die die Frau nicht mehr eingenommen hat.

    Die Kaufbeurer Polizei schließt nicht aus, „dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet“. Die Beamten haben bereits nach der 20-Jährigen in der Stadt, den Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln gesucht, bislang ohne Erfolg.

    Junge Frau (20) aus Kaufbeuren vermisst

    Die junge Frau hat einen Bezug zu Kempten (Allgäu), könnte sich allerdings in ganz Deutschland aufhalten: Sie reist laut Polizei gerne mit dem Zug umher.

    Details zur Bekleidung der Vermissten liegen der Polizei aktuell nicht vor. Die Beamten in Kaufbeuren haben von der Frau wenige Informationen veröffentlicht.

    Diese Details nennt die Polizei zu der Vermissten

    Wer hat die junge Frau gesehen oder kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen? In einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei folgende Details zur Vermissten bekannt gegeben:

    • Name: Alina Sonique Straßner
    • Nationalität: deutsch
    • Geburtsdatum: 2004
    • Geburtstland: Deutschland
    • Sprache: Deutsch
    • Größe 155 cm
    • Figur: Korpulent
    • Haare: kurz und blond

    Wer kennt die Vermisste? Die Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 08341/933-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Auch über das Internet kann man Hinweise hier einreichen.

