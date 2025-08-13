Diese junge Frau (20) aus Kaufbeuren wird seit Sonntag vermisst

Eine 20 Jahre alte Frau aus Kaufbeuren wird seit Sonntag, 10.8.2025, vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden und orientierungslos sein - aufgrund von notwendigen Medikamenten, die die Frau nicht mehr eingenommen hat.

Die Kaufbeurer Polizei schließt nicht aus, „dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet“. Die Beamten haben bereits nach der 20-Jährigen in der Stadt, den Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln gesucht, bislang ohne Erfolg.

Junge Frau (20) aus Kaufbeuren vermisst

Die junge Frau hat einen Bezug zu Kempten (Allgäu), könnte sich allerdings in ganz Deutschland aufhalten: Sie reist laut Polizei gerne mit dem Zug umher.

Details zur Bekleidung der Vermissten liegen der Polizei aktuell nicht vor. Die Beamten in Kaufbeuren haben von der Frau wenige Informationen veröffentlicht.

Diese Details nennt die Polizei zu der Vermissten

Wer hat die junge Frau gesehen oder kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen? In einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei folgende Details zur Vermissten bekannt gegeben:

Name: Alina Sonique Straßner

Nationalität: deutsch

Geburtsdatum: 2004

Geburtstland: Deutschland

Sprache: Deutsch

Größe 155 cm

Figur: Korpulent

Haare: kurz und blond

Wer kennt die Vermisste? Die Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 08341/933-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Auch über das Internet kann man Hinweise hier einreichen.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren