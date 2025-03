Ein Hoch auf die Langsamkeit

Derb und ordinär, laut und leise, klug und einfach strukturiert, resigniert und optimistisch, empathisch, ironisch bis sarkastisch, galgenhumorig und verzweifelt: Wenn sich all diese Attribute in einem Satiriker vereinigen, dann ist mit ziemlicher Sicherheit von Matthias Egersdörfer die Rede. Der vielfach ausgezeichnete fränkische Kabarettist, Komiker und Schauspieler war zu Gast im Podium und setzte sicher einen Glanzpunkt in der aktuellen Saison der Kaufbeurer Kellerbühne.

