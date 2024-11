Neue Männerfreundschaft im politischen Kaufbeuren?

Fast zehn Jahre ist es her, dass sich Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (Freie Wähler) in unserer Redaktion zum Interview trafen. Damals waren sich die Kaufbeurer Politiker nicht sehr gewogen. Sie warfen sich „Sturheit, die manchmal an Realitätsverweigerung grenzt“ (Bosse zu Pohl) vor und „unnötige Schärfe in die Diskussion zu bringen“ (Pohl zu Bosse). Noch immer sind beide in ihren Ämtern als OB und Abgeordneter. In diesem Jahr feiern beide ihren 60. Geburtstag. Anlass, für ein erneutes Gespräch in unserer Redaktion.

Herr Pohl, Sie haben Ihren 60. bereits feiern dürfen, Herr Bosse, Sie ziehen an Heiligabend nach. Das Alter bringt ja gewisse körperliche Einschränkungen mit sich. Woran merken Sie das?

Pohl: Ich habe Gott sei Dank noch nichts merken müssen und hoffe, dass dies auch einige Zeit noch so bleibt.



Bosse: Sicher ist man nicht mehr so fit, wie vor zehn Jahren. Aber ich komme zu Fuß von Pfronten aus immer noch gut auf meine Polizeihütte am Aggenstein hoch, wo wir im Freundeskreis jedes Jahr ein Wochenende verbringen.

Das Alter soll ja auch eine gewisse Gelassenheit und sogar Weisheit mit sich bringen. Spüren Sie das bereits?

Pohl: Weisheit ist ein großes Wort – ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich denke nicht jeden Tag über mich nach. Etwas gelassener bin ich zumindest in meiner Wortwahl geworden.



Bosse: Anlass, sich zu ärgern, gibt es jeden Tag. Aber ich bin ein sehr gelassener Mensch. In meinem Büro ist seit 20 Jahren kein lautes Wort gefallen. Weisheit würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen – eher Altersmilde.

„Wie in Szenen einer Ehe gibt es Höhen und Tiefen“ Stefan Bosse, Oberbürgermeister

Ihr Verhältnis scheint sich seit Ihren hitzigen 50ern entspannt zu haben. Woran liegt das?

Bosse: Ich sehe unser Verhältnis als positiv an. Es hat sich über die Jahre entwickelt. Es gibt wie in Szenen einer Ehe Höhen und Tiefen. Mal kommt man besser klar, mal weniger. In unserem Interview vor zehn Jahren hat die Diskussion um die Bebauung des Forettle alles überlagert. Es gab eine Entzweiung der Stadtgesellschaft durch das Fachmarktzentrum. Das ist zwischen Bernhard und mir überwunden und ich sehe uns momentan in einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit.



Pohl: Also mit Szenen einer Ehe kann ich mich nicht anfreunden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, neben ihm aufzuwachen... nicht wirklich. Wir hatten schon von 2011 bis 2014 eine exzellente Zusammenarbeit und haben etwa zusammen die Ansiedlung eines Behördenzentrums und der Deutschen Flugsicherung hinbekommen. Und auch in letzter Zeit hatten wir wieder einige spektakuläre Erfolge.

Entsteht nun doch noch eine Männerfreundschaft?

Bosse: Der Bernhard ist immer auf der Seite von mir gestanden, wenn es darum ging, dass der Oberbürgermeister sagen muss, wo es mit der Stadtverwaltung hingeht. Das fand ich super. Wir kennen uns, wir schätzen uns, aber Freundschaft ist ein bisschen weit gegriffen.



Pohl: Klar reibt man sich in der Politik vielleicht mal die Hände, wenn der andere nicht so gut ausschaut. Aber ich würde Dich auf jeden Fall auch jenseits des politischen Amtes vor irgendwelchen Gefahren, Risiken und persönlichen Angriffen schützen – auch vor unqualifizierten politischen Angriffen.

Trotzdem muss Sie das nicht daran hindern, sich gegenseitig die Meinung zu sagen. Was, Herr Pohl, können Sie heute an Herrn Bosse auf den Tod nicht leiden?

Pohl: Seine Aussage: „Ich bin so klein, ich bin so arm“ und inhaltlich: Mit dem Bau des Forettle-Centers haben wir große Chancen verpasst. Und, was ich bis heute nicht begreifen kann, ist die Sparkassen-Fusion, die Stefan unterstützt hat. Es war unnötig, dass sich die stärkere kleinere Kaufbeurer Sparkasse mit der schwächeren größeren Sparkasse Allgäu zusammenschließt.

Herr Bosse, was nervt Sie an Herrn Pohl bis heute?

Bosse: Da gibt es so Themen, da ist der Bernhard relativ unzugänglich. Und wenn er von was überzeugt ist, dann ist er nicht zu bremsen. Ein Beispiel ist das Thema Wachstum. Bernhard ist der Meinung, dass jedes Wachstum die Stadt voran bringt. Ich sage, es muss sich in einem gewissen Korridor bewegen, denn ansonsten kostet es uns massiv Geld, weil die Infrastruktur ja auch mit dem Bevölkerungswachstum mithalten muss. Da kommen wir beide nicht zusammen.

Icon Vergrößern Vor zehn Jahren trafen sich Pohl und Bosse schon einmal in der Redaktion. Damals war die Stimmung eher feindselig. Foto: Mathias Wild (Archivbild) Icon Schließen Schließen Vor zehn Jahren trafen sich Pohl und Bosse schon einmal in der Redaktion. Damals war die Stimmung eher feindselig. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Blicken wir also auf die Entwicklung Kaufbeurens. Vor zehn Jahren nannten Sie beide als Ihre wichtigsten Ziele den vierspurigen Ausbau der B12. Der lässt bekanntlich immer noch auf sich warten. Gibt es Chancen, dass Sie den Baubeginn zu Ihren aktiven politischen Zeiten noch erleben?

Bosse: Ich halte es für unrealistisch, dass bis zum 1. Mai 2026, an dem meine derzeitige Amtszeit als OB endet, ein Spatenstich passiert. Denn es steht ja auch noch ein Gerichtsurteil beim Verwaltungsgericht aus, und möglicherweise geht der Rechtsstreit dann in weitere Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Aber, solange ich noch Bezirksrat bin, also bis Oktober 2028, da sehe ich durchaus einen Baubeginn. Außerdem setze ich darauf, dass das Projekt mit einer neuen Bundesregierung wieder an Flughöhe gewinnt.



Pohl: Aber es müsste ja nach der ersten Instanz eine aufschiebende Wirkung des Baubeginns beantragt werden. Und da ist die Frage, ob die durchgeht. Ich sage, bis Oktober 2028 haben wir den ersten Bauabschnitt fertig.

Bosse: Da machen wir jetzt eine Wette. Wenn ich verliere, würde ich für den Bernhard kochen, damit er einen Tag mal gesund ernährt wird.



Pohl: Aber nicht vegetarisch.



Bosse: Nein, aber gesund.



Pohl: Gut, wir kochen.

Ein weiteres Ziel war damals die Nachnutzung des Bundeswehrgeländes nach Abzug des Militärs. Die Bundeswehr ist bekanntlich geblieben. Doch die Zukunft ist mal wieder ungewiss. Wie ist der Stand der Dinge?

Bosse: Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Einrichtungen, die in Kaufbeuren sind, werden weiter gebraucht. Dieser Standort ist aus meiner Sicht bereits heute unverzichtbar, er hat große strategische Bedeutung. Die Militärs interessieren sich auch wieder für die Start-Landebahn als Reservekapazität. Insofern habe ich keine Zweifel, dass es für den Standort eine gute Perspektive gibt.

„Das Thema Arrow 3 ist in Kaufbeuren heiß“ Bernhard Pohl, Landtagsabgeordneter

Aber einen Ausbau gibt es auch nicht?



Bosse: Die Ansiedlung eines Sanitätsregiments ist jetzt erstmal nicht relevant. Aber die Bundeswehr baut gerade große Kapazitäten auf, und der Ausgaben-Schwerpunkt liegt bei der Luftwaffe.



Pohl: Das Thema Arrow 3 ist in Kaufbeuren heiß, es könnte funktionieren. (Das Arrow-3-System soll Schutz vor Angriffen mit Langstreckenraketen bieten, Anm. der Red.) Das ist eine realistische Perspektive für uns. Es steht auch im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern für die Landesregierung, dass die Standorte Lechfeld und Kaufbeuren gestärkt werden müssen.

Sie wünschten sich zudem die Ansiedlung einer Hochschule. Bisher ist es bei der Außenstelle der Finanz-Hochschule geblieben. Nicht mal der Neubau eines ersehnten Campus’ scheint in die Gänge zu kommen …

Bosse: Wir sind beide an dem Thema dran, da ist Bewegung drin. Wir wollen das jetzt über die Ziellinie bringen. Ich bin heute zuversichtlicher als vor vier Wochen, als wir in Teilen der Staatsverwaltung eine gewisse Blockadehaltung erlebt haben. Es geht um die Bewertung des vorgesehenen Grundstücks zwischen dem Grünen Zentrum und der Neugablonzer Straße und die Preisvorstellung des Verkäufers, der Firma Dobler. Dabei ist es nicht so, dass der Grundstückseigentümer unmäßig was verlangt. Wir können das Angebot Doblers nachvollziehen und versuchen, Brücken zu bauen, unter anderem die Möglichkeit, mit einer höheren Dichte zu bauen. Dabei müssen sich beide Seiten nun annähern, aber bisher ist noch nicht einmal verhandelt worden. Beide sind nicht so weit auseinander. Wir erkennen eine extrem konstruktive Haltung der federführenden Gesellschaft Immobilien Freistaat Bayern. Ich halte mit viel gutem Willen einen Kauf in 2025 möglich, wenn auch die Staatsregierung das haushaltstechnisch hinbekommt. Ich wäre allerdings skeptisch, was einen Baubeginn innerhalb der nächsten beiden Jahre angeht.



Pohl: Wir wollen den Grunderwerb bis Sommer 2025 im Haushaltsausschuss absegnen. Das ist die Voraussetzung, dass wir für den Campus Geld in den Doppelhaushalt 2026/2027 hineinbekommen. Wir stehen in Bayern vor den schwierigsten Haushaltsberatungen, die ich bislang erlebt habe. Da müssen wir wenigstens die Planungskosten unterbringen.

Herr Bosse, Sie sprachen seinerzeit von einer Verbesserung der Infrastruktur durch die Osttangente von der Buronstraße bis zur Augsburger Straße und einer Untertunnelung bis zum Hirschzeller Kreisverkehr (Elefanten-Klo). Ist so ein Projekt angesichts der aktuellen Haushaltslage überhaupt noch finanzierbar und in Zeiten völlig neuer Mobilitätsfragen überhaupt politisch durchsetzbar und vernünftig?

Bosse: Die jetzige finanzielle Krise ist so groß, dass wir voraussichtlich drei, vier Jahre nicht in der Lage sein werden, größere Dinge in der Dimension anzugehen. Trotzdem halten wir zumindest an dem Vorhaben fest, in den nächsten Jahren die Neugablonzer mit der Augsburger Straße zu verbinden, wenn wir die Moser-Wiese einmal nutzen können. Dafür haben wir alle Voraussetzungen geschaffen. Wir profitieren nun von den Stabilisierungshilfen des Freistaats und auch von höheren Förderquoten, die solche Vorhaben künftig nicht unwahrscheinlich machen.



Pohl: Eher wickeln wir einen Teil des ÖPNV über Lufttaxis ab als dass wir eine gesamte Osttangente zwischen Buronstraße und Elefanten-Klo bauen. Aber eine Verbindung von Neugablonzer und Augsburger Straße halte ich perspektivisch für machbar.

Lassen Sie uns noch einmal persönlich werden. Herr Pohl, was trauen Sie Herrn Bosse noch zu?

Pohl: Es wäre zumindest ein Segen, wenn Stefan nicht nur Bezirksrat, sondern gleich Bezirkstagspräsident wäre, dann hätten wir eine größere Ausgabedisziplin in dem Laden. Ich hatte Dich, Stefan, ja immer im Verdacht, dass Du irgendwann nach Berlin wechseln würdest.

„Bernhard im Kabinett - das wäre kein Nachteil“ Stefan Bosse, Oberbürgermeister

Herr Bosse, können Sie sich Bernhard Pohl noch einmal in einem anderen Amt vorstellen? In Kaufbeuren, in München, in Berlin?

Bosse: Ich hätte durchaus Sympathie für die Vorstellung, dass der Bernhard mit seiner langjährigen Erfahrung in München am Kabinettstisch sitzt. Das wäre kein Nachteil für die Region. Natürlich wäre mir das irgendwann für den CSU-Landtagsabgeordneten Peter Wachler im Stimmkreis Kaufbeuren auch recht. Ambitionen auf das Oberbürgermeisteramt könnte Bernhard ja parallel verfolgen.



Die Freien Wähler streben bei der kommenden Bundestagswahl nach Berlin. Reizt Sie das nicht, Herr Pohl?

Pohl: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat mit massiv gedrängt, für den Bundestag zu kandidieren. Ich weiß nicht, wie lange mein politischer Weg noch geht. Aber wenn sich die Freien Wähler bundespolitisch etablieren, würde ich nicht ausschließen, dass ich als einer der Erfahrensten dann mit dabei bin. Ich habe aktuell jedoch zentrale Aufgaben in der Landtagsfraktion übernommen, da wäre es unlogisch, 2025 nach Berlin zu wechseln. Das kann ich ja machen, wenn ich 80 bin. (lacht)

Stefan Bosse denkt über weitere Kandidatur als OB nach

Und wie sieht es mit Ihren eigenen Ambitionen aus, Herr Bosse?

Bosse: Ich fühle mich hier in Kaufbeuren gut aufgehoben und strebe nach nichts anderem. Mit einer Ausnahme: Wenn man mir anbieten würde, als ehemaliger Polizeibeamter bayerischer Innenminister zu werden, wäre das noch eine kleine Herausforderung (lacht).

„Man muss auch mal Nein sagen können“ Bernhard Pohl, Landtagsabgeordneter

Nun müssen Sie aber bald eine Entscheidung treffen, ob Sie zu den Kommunalwahlen 2026 noch einmal antreten. Wird es eine weitere Amtszeit geben?

Bosse: Es geht in die Richtung, dass ich darüber nachdenke, noch einmal anzutreten. Wir stecken in einer tiefen Krise. Ich würde mich da schäbig fühlen, jetzt zu gehen. Es geht nun darum, aus dem Tal zu kommen. Das ist Herausforderung genug.



Pohl: Meine Stimmung ist nicht schlecht. Das Gute an der Krise ist, dass wir heute politisch wieder streiten. Bisher haben wir Konflikte einfach wegbezahlt. Und das ist keine gute Politik. Man muss auch mal Nein sagen können.