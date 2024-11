Diese ehrenamtlichen Projekte aus Buchloe und Kaufbeuren werden gefördert

Ein Ehrenamtsprojekt aus Kaufbeuren und eines aus Buchloe erhalten eine Förderung der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern. Die Stiftung stärkt das Ehrenamt in Bayern und unterstützt in diesem Jahr 20 herausragende, ehrenamtlich getragene Projekte. Laut Ulrike Scharf, bayerische Sozialministerin und Vorstandsvorsitzende der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern, lebe das Soziale Bayern vom Ehrenamt.

20 ehrenamtliche Projekte aus Bayern erhalten 150.000 Euro

„Ich bin begeistert, mit welcher Leidenschaft und Ideenreichtum sich die Menschen in unserem Land engagieren. Mit der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern sagen wir laut und deutlich Ja und Danke zu diesem Einsatz.“ 20 herausragende Projektbeispiele bekommen laut Scharf eine Starthilfe in Höhe von insgesamt rund 150.000 Euro. „Klar ist aber auch, dass nicht das Geld beim ehrenamtlichen Engagement entscheidend ist, sondern die ungebrochene Bereitschaft der Menschen in unserem Land, sich füreinander einzusetzen. Bayern ist sozial stark, weil wir alle miteinander jeden Tag unser Bestes geben“, so Scharf weiter.

Die Zukunftsstiftung unterstützt insgesamt vier Projekte in Schwaben. Eine Übersicht:

Kaufbeuren: Stadtjugendring Kaufbeuren des Bayerischen Jugendrings „Freiwillig für Morgen“

Buchloe: Kulturlawine e.V. „Harmonie in Vielfalt - ein inclusives Musikprojekt“

Schwaben: Stadtbücherei im Kantorhaus „Bibliothek der Dinge - Bibliothek als 3. Ort“

Schwaben: Projektschmiede e.V. „Community-Brauerei“

Die nächste Projektausschreibung startet voraussichtlich im Januar 2025.