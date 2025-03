Defekte Rohrleitung verursacht Wasserschaden in der neuen Dreifachhalle in Mauerstetten

Noch vor wenigen Wochen herrschte in der Dreifachhalle in Mauerstetten ausgelassene Freude: Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten feierten dort ihren Meistertitel in der Bezirksliga. Doch inzwischen dürfte die Stimmung getrübt sein. Ein Wasserschaden zwingt den Verein und die Gemeinde, die erst vor knapp drei Jahren eröffnete Halle für mehrere Monate zu schließen. Die Folgen sind weitreichend – für den Sportbetrieb, aber auch für die gesamte Gemeinde. So gehen die Verantwortlichen mit der Sperrung um.

Entdeckung des Schadens während des Trainings

Der Schaden sei Anfang dieser Woche entdeckt worden, als die Volleyballerinnen beim Training waren. Trainer der SVM Damen Jürgen Malter habe das Wasser in den Aussparungen im Hallenboden, in denen normalerweise Sportgeräte oder Volleyballnetze befestigt werden, entdeckt. Schnell sei klar gewesen, dass es sich bei dem Schaden nicht um ein kleines Leck handelt.

Laut dem zweiten Bürgermeister Manfred Höbel ist eine defekte Wasserleitung die Ursache für den Schaden. „Das Rohr ist wohl nicht ordnungsgemäß verbaut worden“, erklärt er. Über die drei Jahre hielt es zwar stand, doch Anfang der Woche es sich aus der Verankerung gelöst, wodurch der Unterboden der Halle über mehrere Tage hinweg unbemerkt geflutet wurde.

Wie groß der Schaden tatsächlich ist, lasse sich derzeit noch nicht genau abschätzen. „Wir müssen erst feststellen, wo das Wasser überall hingeflossen ist“, so Höbel. Doch eines steht bereits fest: Die gesamte Spielfläche muss erneuert werden. Wie es um die Nebenräume und die Kabinen steht, die im Untergeschoss der Halle sind, zeige sich in den kommenden Tagen.

Auswirkungen auf den Verein und die Gemeinde

Besonders betroffen von der Sperrung ist laut Markus Göster, erster Vorstand des SV Mauerstetten, die Gymnastikabteilung des Vereins. Göster betont, dass die Verantwortlichen aktuell im engen Austausch mit der Gemeinde stehen, um Ersatzräume zu finden. Als mögliche Alternativen werden die Halle am Sonnenhof sowie die Turnhalle der Grundschule Mauerstetten in Betracht gezogen. Auch andere Räumlichkeiten innerhalb der Gemeinde stünden zur Debatte.

Auch die Volleyballabteilung leide erheblich unter der Situation. Zwar ist die Saison der Damen bereits beendet, doch der Trainingsbetrieb falle vorerst weg. Zudem mussten mehrere Meisterschaften abgesagt werden, die in den nächsten Wochen in der Dreifachhalle stattgefunden hätten. Für den Ligabetrieb in der kommenden Spielzeit dürfte vor allem die Dauer der Sperrung interessant werden.

Etwas glimpflicher komme die Fußballabteilung davon. „Die Kabinen der Fußballer befinden sich im Obergeschoss der Halle und sind damit nicht betroffen“, so Göster. Außerdem finde der Trainings- und Spielbetrieb nach der Winterpause ohnehin draußen statt. „Im Großen und Ganzen bin ich aber zuversichtlich, dass wir den Vereinssport aufrechterhalten können“, erklärt Göster.

Eine teure Halle – und nun monatelang gesperrt

Die Dreifachhalle in Mauerstetten wurde erst vor drei Jahren für rund zwölf Millionen Euro errichtet – komplett ohne staatliche Fördermittel oder Darlehen. Umso bitterer dürfte es nun sein, dass sie für mehrere Monate gesperrt bleiben muss.

„Natürlich ist die Situation gerade schlimm“, räumt zweiter Bürgermeister Höbel ein. „Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen.“ In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie aufwendig die Sanierung tatsächlich wird und wann die Halle wieder genutzt werden kann. Bis dahin müssen sich die Vereine und Sportler mit Alternativlösungen zufriedenstellen.