Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kaufbeuren: „artige Samstage“ – Absage für Akrobaten sorgt für Verwunderung

„Artige Samstage“ abgesagt

Trotz Sonne keine Show – Kaufbeurer wundern sich über leere Bühne

Sie hätten das Publikum mitreißen sollen, doch die Akrobaten von „Rock’n’Ropes“ durften nicht auftreten. Warum endeten die „artigen Samstage“ mit einer Absage?
Von Karlheinz Stumbaum
    • |
    • |
    • |
    Letzter „artiger Samstag“ abgesagt: Unser Reporter konnte nur ein Foto von der noch regennassen Bühne machen.
    Letzter „artiger Samstag“ abgesagt: Unser Reporter konnte nur ein Foto von der noch regennassen Bühne machen. Foto: Karlheinz Stumbaum

    Viele Besucher in der Kaiser-Max-Straße dürften sich am Samstagvormittag gewundert haben, als sie dort eine leere Bühne vorfanden.

    Leere Bühne statt schwungvollem Höhepunkt

    Eigentlich hätte es ein schwungvoller Höhepunkt werden sollen: Zum Abschluss der „artigen Samstage“ war am Samstag, 16. August, das Akrobatikduo „Rock’n’Ropes“ angekündigt. Mit Petticoat, Lederjacke und artistischem Rock ’n’ Roll wollten die beiden Künstler das Publikum mitten in die 50er-Jahre entführen – energiegeladen, unterhaltsam und atemberaubend. Doch dazu kam es nicht.

    Aus Sicherheitsgründen: Absage wegen Gewitter

    Ein kräftiges Gewitter am Samstagmorgen veranlasste die Stadt Kaufbeuren zu einer Absage der Veranstaltung unter freiem Himmel. Verständlich zwar aus Sicherheitsgründen – doch ärgerlich für viele Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer. Denn am Vormittag zeigte sich über der Innenstadt wieder strahlend blauer Himmel.

    Enttäuschte Besucher in der Altstadt

    Passanten, die von der Absage nichts mitbekommen und sich auf den Weg gemacht hatten, standen enttäuscht vor der nassen, verwaisten Bühne in der Altstadt. Unser Reporter konnte nur noch ein Foto von der leeren Bühne machen. Manche Besucher gingen enttäuscht nach Hause, andere nutzten das inzwischen hochsommerliche Wetter für einen Abstecher ins Freibad.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden