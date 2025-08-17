Trotz Sonne keine Show – Kaufbeurer wundern sich über leere Bühne

Viele Besucher in der Kaiser-Max-Straße dürften sich am Samstagvormittag gewundert haben, als sie dort eine leere Bühne vorfanden.

Leere Bühne statt schwungvollem Höhepunkt

Eigentlich hätte es ein schwungvoller Höhepunkt werden sollen: Zum Abschluss der „artigen Samstage“ war am Samstag, 16. August, das Akrobatikduo „Rock’n’Ropes“ angekündigt. Mit Petticoat, Lederjacke und artistischem Rock ’n’ Roll wollten die beiden Künstler das Publikum mitten in die 50er-Jahre entführen – energiegeladen, unterhaltsam und atemberaubend. Doch dazu kam es nicht.

Aus Sicherheitsgründen: Absage wegen Gewitter

Ein kräftiges Gewitter am Samstagmorgen veranlasste die Stadt Kaufbeuren zu einer Absage der Veranstaltung unter freiem Himmel. Verständlich zwar aus Sicherheitsgründen – doch ärgerlich für viele Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer. Denn am Vormittag zeigte sich über der Innenstadt wieder strahlend blauer Himmel.

Enttäuschte Besucher in der Altstadt

Passanten, die von der Absage nichts mitbekommen und sich auf den Weg gemacht hatten, standen enttäuscht vor der nassen, verwaisten Bühne in der Altstadt. Unser Reporter konnte nur noch ein Foto von der leeren Bühne machen. Manche Besucher gingen enttäuscht nach Hause, andere nutzten das inzwischen hochsommerliche Wetter für einen Abstecher ins Freibad.