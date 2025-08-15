Motorrad-Rowdy flüchtet nach Crash in Kaufbeurer Bahnunterführung

Dass die Augsburger Straße in Kaufbeuren seit Monaten wegen der Großbaustelle gesperrt ist, sollte eigentlich mittlerweile bekannt sein. Trotzdem setzen sich immer wieder Verkehrsteilnehmer über das Durchfahrtsverbot hinweg.

19-Jähriger will Stau umfahren und verursacht Unfall

Ein ungeduldiger Motorradfahrer verursachte am späten Donnerstagnachmittag, 14. August, sogar einen Unfall. Gegen 16.45 Uhr staute sich der Verkehr an der Bahnunterführung in der Mauerstettener Straße. Der 19-jährige Motorradfahrer ignorierte den Stau, indem er „verkehrswidrig den Radweg anstatt der Straße nutzte“, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Biker zwingt Auto in Kaufbeuren an die Wand

Auf Höhe der Margeritenstraße zog er plötzlich auf die Fahrbahn und jagte geradewegs durch die Unterführung. Dabei überholte er sowohl einen Radfahrer als auch eine 66-jährige Autofahrerin – ein „plötzliches und unerwartetes Überholmanöver“, durch das die Frau so erschrak, dass sie mit ihrem Wagen gegen die Tunnelwand krachte.

Glücklicherweise kam es laut Polizei nicht zu einer Kollision mit dem Radfahrer. Der Motorradfahrer jedoch fuhr einfach weiter, „ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern“.

Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen, sodass der junge Mann ermittelt werden konnte. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 08341/9330 zu melden.

