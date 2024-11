Kaufbeurer Eisenbahnfreunde in der Zwickmühle: Wasseranschluss in Sicht – aber wer zahlt?

Es ist eines der größten Bauprojekte, die derzeit in Kaufbeuren laufen. An der Füssener Straße entsteht auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Wohnquartier. Das Projekt des niederländischen Baukonzerns Ten Brinke umfasst sechs Gebäude mit insgesamt 218 Wohnungen. Mit der Fertigstellung, die für das Jahr 2026 geplant ist, sollen sie bis zu 400 Menschen ein Zuhause bieten. Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Auch die Erschließungsstraße, die das Gelände künftig mit der Füssener Straße verbinden wird, nimmt Gestalt an.

