Fliesen-Fiasko im Kaufbeurer Hallenbad – nun platzt die Eröffnung

Es klang nach einem guten Sommer für die Sanierung des Kaufbeurer Hallenbads: Das Dach ist fertig, die Photovoltaik-Module werden derzeit montiert, die neuen Edelstahlbecken glänzen im Schein der Baustellenlampen.
Hallenbad-Sanierung
Es klang nach einem guten Sommer für die Sanierung des Kaufbeurer Hallenbads: Das Dach ist fertig, die Photovoltaik-Module werden derzeit montiert, die neuen Edelstahlbecken glänzen im Schein der Baustellenlampen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden