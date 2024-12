Kaufbeurer Weihnachtsmarkt nach Anschlag in Magdeburg: „Hat alle zutiefst bewegt“

Am Sonntagabend endete der Kaufbeurer Weihnachtsmarkt nach gut drei stimmungsvollen Wochen auf dem Kirchplatz. Obwohl das letzte Marktwochenende von der Nachricht über den Anschlag in Magdeburg am Freitag überschattet wurde, war der Besucherandrang groß. „Das hat uns alle zutiefst bewegt“, schilderte Lena Schweitzer, Verantwortliche von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing, am Samstag im Gespräch mit unserer Redaktion. In so einer Situation sei es wichtig, sensibel zu reagieren.

