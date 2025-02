Eine einzige Katastrophe, diese Liebe

Am Ende ihres Auftritts überreichte Podium-Chef Peter Brosche der Sängerin Julia von Miller einen Strauß Rosen. Das hatte natürlich etwas mit dem Valentinstag zu tun, der in der voll besetzten Kellerbühne mit einem musikalisch-literarischen Abend begangen wurde. Es war aber auch die verdiente Belohnung für eine exzellente Darbietung der charmanten Gesangskünstlerin und ihrer beiden Mitstreiter Anatol Regnier (Erzähler und sanfter Spötter) und Frederic Hollay am Klavier. Das Trio aus München ist in Kaufbeuren wohlbekannt und begeisterte einmal mehr mit einer diesem besonderen Tag geschuldeten Vergnügtheit, aber auch mit Nachdenklichkeit bis hin zum blanken Galgenhumor.

