„Bürokratie-Monster“ - im Allgäu hagelt es Kritik an der Krankenhausreform

Die massiven Umbrüche in der Krankenhaus-Landschaft gehen weiter, aber am Verbund der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit seinen drei Häusern unter der Trägerschaft des Landkreises und der Stadt soll nicht gerüttelt werden. Das war eine der Kernbotschaften eines Treffens im Bundestagswahlkampf von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit Vertretern aus Medizin und Klinikmanagement in Kaufbeuren. Die zweite Botschaft: Die massive Kritik an Teilen der von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorangetriebenen Krankenhausreform und deren Umsetzung lässt auch im Allgäu nicht nach.

