Kaufbeuren stellt sich mit Kunst in Schaufenstern gegen häusliche Gewalt

„Gib häuslicher Gewalt keine Chance“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die ab Montag, 18. November, in einigen Schaufenstern in der Kaufbeurer Innenstadt gezeigt wird. Diese Geschäfte stellen dafür Flächen zur Verfügung: Haartreffpunkt, Blumen Dörfler, Fabric Room, Buchhandlung Rupprecht, Shoe Town Werdich, sowie der AK Asyl, das Generationenhaus, das Stadttheater und die St. Martinskirche.

Kaufbeuren setzt Zeichen gegen häusliche Gewalt

„Gewalt hat viele Gesichter – und sie begegnet uns überall“, sagen die Veranstalterinnen. „Zu Hause, auf der Arbeit, im öffentlichen Raum, im Netz.“ Die Gleichstellungsstelle und der Gleichstellungsbeirat der Stadt Kaufbeuren organisieren die Ausstellung gemeinsam mit der Notruf- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt des SKF Kaufbeuren-Ostallgäu. Gewalt beginne nicht erst mit Schlägen, heißt es in einer Ankündigung. Auch Bedrohungen, Beschimpfungen und Kontrolle seien Formen von Gewalt.

Jede dritte Frau wird einmal in ihrem Leben Opfer

In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. „Diese Tatbestände und andere Gewaltformen wie sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, Sexismus, Frauenhandel, Prostitution und Täter-Opfer-Umkehr sind nicht mehr länger hinzunehmen“, so die Kaufbeurer Gleichstellungsbeauftragte Elke Schad. Kunst könne für Betroffene von häuslicher Gewalt ein Anker sein und dabei helfen, Ruhe zu finden, neue Perspektiven zu eröffnen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Zudem bringe Kreativität Menschen zusammen. Freude entstehe, wenn sie gemeinsam künstlerisch aktiv sind.

Exponate zu den Themen Solidarität, Mut und Zuversicht

Seit dem Frühjahr haben Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Kaufbeuren, der Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz sowie Interessierte aus der Zivilgesellschaft bei „Querkunst“ Exponate in verschiedenen Formen, Größen und Materialien zu den Themen Solidarität, Zusammenhalt, Mut und Zuversicht kreiert. Alle Werke werden ab dem 18. November in Geschäften in der Altstadt mit Texten zum Thema ausgestellt.

Finissage am Tag gegen Gewalt an Frauen

Zur öffentlichen Finissage laden die Veranstalterinnen am Montag, 25. November, in die Sparkassen-Passage ein. Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, dabei werden die hergestellten Kunstobjekte vorgestellt, die Ausstellung feierlich beendet und die einzelnen Werke ihren neuen Besitzerinnen und Besitzern übergeben. Die Einnahmen und Spenden kommen der Notruf- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt zugute. Die Veranstalterinnen hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher, die mit ihrem Kommen öffentlich ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen wollen. Damit können sie auch Betroffenen ihre Solidarität signalisieren, zeigen, dass diese Unterstützung finden.