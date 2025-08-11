Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder. Geboren am 30. Dezember 1930, wurde der gelernte Silberschmied und frühere Leiter der Schmuckfachschule in Neugablonz 94 Jahre alt.
Nachruf
Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder. Geboren am 30. Dezember 1930, wurde der gelernte Silberschmied und frühere Leiter der Schmuckfachschule in Neugablonz 94 Jahre alt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden