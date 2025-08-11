Icon Menü
Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um Gerhard Glüder

Nachruf

Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder

Über 20 Jahre prägte er den Verein wie kein anderer – mit Mut, Herz und Weitblick. Jetzt ist Gerhard Glüder mit 94 gestorben. So erinnern sich Weggefährten.
Von Katharina Gsöll
    Er war Ratgeber, Gestalter, Mutmacher: Über zwei Jahrzehnte führte Gerhard Glüder die Lebenshilfe.
    Er war Ratgeber, Gestalter, Mutmacher: Über zwei Jahrzehnte führte Gerhard Glüder die Lebenshilfe. Foto: Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren

    Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder. Geboren am 30. Dezember 1930, wurde der gelernte Silberschmied und frühere Leiter der Schmuckfachschule in Neugablonz 94 Jahre alt.

