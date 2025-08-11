Nachruf Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren trauert um Ehrenvorsitzenden Gerhard Glüder

Über 20 Jahre prägte er den Verein wie kein anderer – mit Mut, Herz und Weitblick. Jetzt ist Gerhard Glüder mit 94 gestorben. So erinnern sich Weggefährten.