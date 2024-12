Westendorf jagt den nächsten Titel

Als Meister der Bezirksoberliga (BOL) Oberbayern/Schwaben will die Erste Schülermannschaft des TSV Westendorf erneut nach einem weiteren Titel greifen. Die Nachwuchsathleten gehen am Samstag in Nürnberg an den Start, wenn aus den verschiedenen Bezirken innerhalb des Bayerischen Ringer-Verbandes die teilnehmenden Mannschaften um den bayerischen Meister kämpfen.

Sechs Mannschaften bei der bayerischen Meisterschaft

Neben Westendorf hat sich noch der SV Siegfried Hallbergmoos als Tabellenzweiter - wie auch bei den Erwachsenen in der Regionalliga - der Bezirksoberliga Oberbayern/Schwaben qualifiziert. Aus dem Bezirk Mittelfranken nehmen Gastgeber und Meister der dortigen BOL, der SV Johannis Nürnberg, und der Tabellenzweite AC Lichtenfels daran teil. Im Bezirk Niederbayern/Oberpfalz setzte sich der SV Untergriesbach durch, während sich aus der Grenzlandliga im Bezirk Inn/Chiem der SC Anger für die Endrunde qualifiziert hat. In zwei Pools werden die sechs teilnehmenden Mannschaften zugelost. Um siegreich hervorzugehen, sind drei Siege nötig. Nur die beiden Poolsieger kämpfen um Platz eins. Sollte wider Erwarten eine Mannschaft kurzfristig absagen, wird das Turnier im Modus „jeder gegen jeden“ stattfinden.

Der TSV Westendorf gehört zum Kreis der Favoriten

Insgesamt hat der TSV Westendorf mit dem Trainergespann Bernhard Hofmann und Silko Stark 13 Ringer im Gepäck. Auch Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele wird in der Norisstadt hautnah das Geschehen am Mattenrand verfolgen. Obwohl Nürnberg (28:0) und Untergriesbach (32:0) jeweils souverän ihre Bezirksmeisterschaft gewannen, glaubt Stechele, „dass die zurückliegenden Ergebnisse für die Endrunde nicht relevant sind. Es ist toll, wenn man keinen Kampf verliert, wenngleich ich denke, dass keine Mannschaft in Nürnberg leistungsmäßig abfallen wird.“

Für den Nachwuchscheftrainer gehören Nürnberg und Hallbergmoos zum Favoritenkreis. „Wir fahren aber hin, um unter die ersten drei zu kommen.“ Unterschätzen dürfe man aber kein Team.

Westendorf und Halbergmoos sind bisherige Titelträger

Seit zwei Jahren gibt es erst die Form dieser Gesamtmeisterschaft unter den besten Schülerteams aus den einzelnen bayerischen Bezirken. Westendorf gewann 2022 gleich die Premiere, im vergangenen Jahr schnappte sich Hallbergmoos den Titel. Damit Westendorf erneut siegreich hervorgeht, muss an diesem Tag alles passen. Die Voraussetzungen sind gegeben: „Wir können komplett antreten. Weil der Kader größer ist, sind wir bei der Aufstellung auch etwas variabler“, erläutert Stechele. Bereits die vergangenen Trainingseinheiten haben gezeigt, dass die Nachwuchsathleten nicht nur voll mitziehen, sondern fokussiert auf die Endrunde sind. „Es macht richtig Spaß, mit ihnen zu arbeiten“, sagt der Nachwuchscheftrainer und freut sich auf dieses Sportevent.

In Nürnberg mit dabei ist auch Ringer Niclas Gaa, der als einer von drei Kampfrichtern am Turniertag im Einsatz sein wird.