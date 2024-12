Westendorf holt überzeugend den Titel

Schon vor dem letzten Duell hatte sich das Schülerteam des TSV Westendorf für die Endrunde um die bayerische Mannschaftsmeisterschaft in Nürnberg qualifiziert. Als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga Oberbayern/Schwaben waren sie dann zum Spitzenreiter SV Siegfried Hallbergmoos gereist – und Westendorfs Nachwuchsathleten holten nach einem mehr als überzeugenden Auftritt einen 33:23-Sieg.

Westendorf revanchiert sich für Hinrunden-Niederlage

Damit revanchierten sie sich für die knappe 26:28-Hinrunden-Niederlage in eigener Halle. Neun Einzelkämpfe gingen auf das Konto des TSV, der zur Pause knapp mit 15:12 führte, aber danach sukzessive seine Führung ausgebaut hat. Vier überlegende Siege reichten, um Hallbergmoos auf Distanz zu halten.

Obwohl der SV Siegfried noch einen Kampf gegen den TSV Kottern vor der Brust hat, spielt der Ausgang dieses Duells keine Rolle mehr: Da Westendorf unter den Augen von Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele den direkten Vergleich gegen Hallbergmoos für sich entschieden hat, ist den Ostallgäuern Platz eins nicht mehr zu nehmen. Beide Mannschaften werden sich aber am 21. Dezember bei der bayerischen Endrunde in Nürnberg aber wieder gegenüberstehen.

Zweite Schülermannschaft in den Top Vier

Für die Zweite Schülermannschaft steht am Samstag, 14. Dezember, noch ein Platzierungskampf auf dem Programm. Als Zweiter der Gruppe A kämpft sie auswärts gegen den Zweiten der Gruppe B ESV München Ost II in der Finalrunde: Es geht also um den dritten Platz. Der TSV Sankt Wolfgang und AC Penzberg ermitteln den Meister der Bezirksliga Oberbayern/Schwaben.