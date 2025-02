Am Kaufbeurer Klinikum dürfen Besucher bald einen OP-Roboter ausprobieren

Am Samstag, 15. Februar, lädt das Klinikum Kaufbeuren von 12 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher haben die einmalige Gelegenheit, modernste Medizintechnik live zu erleben. Highlight ist der OP-Roboter DaVinci Xi, an dessen Konsole Interessierte ihre chirurgischen Fähigkeiten testen können.

„Vielleicht findet sich ja ein Nachwuchs-Chirurg“, scherzt Professor Stefan Maier, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Gemeinsam mit Privatdozentin Dr. Enikö Berkes, Chefärztin der Gynäkologie, nutzt er den DaVinci Xi seit rund neun Monaten für komplexe Operationen. Er freue sich, Interessierten die Möglichkeit zu geben, die OP-Technologie live zu erleben und selbst an der Konsole tätig zu werden, so Maier.

Schnell wieder mobil – mit künstlichem Gelenk

Neben dem DaVinci-Roboter erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Das Endoprothetikzentrum des Klinikums präsentiert zwei Live-Operationen am Modell: einen Hüft- und einen Knieersatz. Außerdem stellt das Team um Chefarzt Dr. Wolfgang Schnitzler das Rapid Recovery Programm vor. „Dieses Programm hilft unseren Patientinnen und Patienten mit einem künstlichen Gelenk, bereits wenige Stunden nach der Operation wieder aktiv zu werden“, erklärt Schnitzler. Auf einem speziell dafür entwickelten Aktivitätspfad können Interessierte die Übungen selbst ausprobieren.

Untersuchungen der großen Halsschlagadern

Auch die Gefäßchirurgie beteiligt sich am Tag der offenen Tür. Chefärztin Dr. Ute Dammer lädt zu live Duplex-Untersuchungen der großen Halsschlagadern ein. „Die Carotiden versorgen Kopf und Gehirn mit Blut – hier können wir interessante Einblicke in die Gefäßgesundheit geben“, sagt Dammer. Ergänzend führt das Team der Inneren Medizin um Professor Helmut Diepolder eine Live-Gastroskopie an einem Modell durch, um die Untersuchung des oberen Verdauungstrakts zu demonstrieren.

Neben medizinischen Vorführungen gibt es interaktive Programmpunkte für alle Altersgruppen: Besucher können ihren Blutdruck und Blutzucker messen lassen, ihre Händehygiene testen oder an Reanimationsübungen teilnehmen. Ein „Altersanzug“ ermöglicht es, die Auswirkungen typischer Alterskrankheiten zu simulieren.

Teddybärkrankenhaus lädt Kinder ein

Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Das bewährte Teddybärkrankenhaus lädt Kinder ein, ihre „verletzten“ Kuscheltiere zur Behandlung zu bringen – ein Highlight für die jüngsten Besucher. Zur Stärkung stehen im Casino des Klinikums Getränke und Speisen bereit. Der Eintritt ist frei, und auch die Parkgebühren entfallen an diesem Tag. Das vollständige Programm und einen Lageplan finden Interessierte auf der Website des Klinikums.