Diebe brechen in Ebenhofen in Haus ein

Am Samstagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Ebenhofen (Biessenhofen) eingebrochen. Dabei hebelten sie laut Polizei ein Fenster auf und durchwühlten mehrere Zimmer.

Einbruch in Ebenhofen im Ostallgäu

Anschließend flohen sie in südlicher Richtung an der Wertach entlang. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro. Ob und was die Diebe gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei bittet unter der 08342/96040 um Zeugenhinweise.