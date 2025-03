Plastikfrei durch die Fastenzeit – Kaufbeurer Bündnis ruft zum Mitmachen auf

Das Smartphone öfter mal in der Schublade liegen lassen. Weniger Süßigkeiten oder Fleisch essen. Auf Alkohol oder Zigaretten verzichten. Menschen nutzen die Fastenzeit, um Gewohnheiten zu hinterfragen und über Alternativen nachzudenken. Und viele fragen sich auch: Muss es wirklich immer so viel Plastik sein? Wie könnte man ressourcenschonender einkaufen?

Unverpacktladen und Kirchengemeinden starten Aktionen

Eine Verbraucherinitiative ruft jetzt alle Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer dazu auf, den Plastikverbrauch bewusst zu reduzieren. Die Initiative setzt sich zusammen aus den Kirchengemeinden St. Peter und Paul, der Dreifaltigkeitskirche und dem Verein Gemeinsam nachhaltig (Gemna), der seit Januar den Kaufbeurer Unverpacktladen betreibt. Doch es geht nicht nur um Verzicht – das Plastikfasten soll als Gewinn für die Fastenden und die Gesellschaft verstanden werden, wünschen sich die Initiatoren.

Plastikverschmutzung als globale Herausforderung

Die Bilder von riesigen Müllbergen in Asien, Afrika und Europa oder von Meerestieren, die sich in Plastikmüll verfangen, sind längst Teil unseres Alltags geworden. Plastik ist omnipräsent – in Verpackungen, in der Umwelt und sogar in unserer Nahrung. „Es ist Zeit, über unseren Umgang mit Plastik zu sprechen und zu versuchen, ohne diesen ganzen Kunststoff zu leben“, sagt Christine Krenz von Gemna. „Normalerweise dauert es sechs Wochen bis eine neue Tätigkeit zu einer Gewohnheit wird.“ In der Fastenzeit ohne Plastik zu leben, könne also einen Stein ins Rollen bringen.

Startschuss am 31. März

Der Startschuss für die Aktion fällt am Montag, 31. März. Im Kaufbeurer Unverpacktladen „Frohnatur“ in der Kaiser-Max-Straße können sich Besucher ab 19 Uhr über ihre Erfolge und Herausforderungen beim Plastiksparen austauschen – und eine Selbstverpflichtung zum Plastikfasten unterzeichnen.

Wie geht der Handel mit Plastikverpackungen um, welche Alternativen gibt es? Darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter des Kaufbeurer Einzelhandels am 9. April um 19 Uhr auf dem Podium im Pfarrsaal St. Peter und Paul. Am 14. April können Interessierte bei „Frohnatur“ in einer Austauschrunde Tipps und Tricks zur Plastikvermeidung teilen.

Was macht Plastik mit unserer Gesundheit?

Darüber, wie sich Kunststoffe in unserem Alltag auf die Gesundheit auswirken, sprechen die Ärzte Dr. Thomas Melcher und Dr. Sebastian Pörnbacher von „Health for Future“ am 22. April ab 19 Uhr bei „Frohnatur“. Zudem plant die Initiative eine besondere Aktion auf dem Kaufbeurer Wochenmarkt, um auch dort Aufmerksamkeit für das Thema Plastikreduzierung zu schaffen.

Um das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu würdigen, werden zum Abschluss der Plastikfasten-Aktion am 30. April Urkunden bei „Frohnatur“ verliehen.