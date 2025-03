Kaufbeuren wird zur Puppenspiel-Landeshauptstadt

Kaufbeuren wird von Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. April, zum Zentrum des Puppentheaters im Freistaat. Der Verband Bayerischer Amateurtheater veranstaltet dann sein 4. Figurentheaterfestival der Amateure im Theater an der Wagenseilstraße und an anderen Spielorten in der Stadt. 13 Bühnen aus ganz Bayern wollen laut Ankündigung „die große Vielfalt dieses besonderen Genres“ vor Augen führen - vom klassischen Märchen über humorvolle Kasperlstücke bis hin zu tiefgründigen Inszenierungen. Bei den zahlreichen Vorstellungen kommen Marionetten, Handpuppen, Tischfiguren, Schattenspiel oder auch Alltagsgegenstände zum Einsatz. Die Aufführungen richten sich explizit nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene und Senioren. Neben den Aufführungen soll das Festival nach dem Willen der Veranstalter auch zahlreiche Gelegenheiten bieten, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und mehr über das Handwerk des Figurenspiels zu erfahren.

Das ist an den drei Tagen des Bayerischen Figurentheaterfestivals geboten

Den Auftakt am Donnerstag, 3. April, macht eine besondere Form des Figurenspiels. Von 10 bis 12.30 Uhr gibt es Lambe-Lambe-Theater im Buron-Center. Dabei kann jeweils nur ein Zuschauer für wenige Minuten in eine kleine, magische Welt eintauchen. Ebenfalls am Donnerstag ab 14 Uhr bringt das Figurentheater Kladderadatsch aus Augsburg mit „Der Löwe und die Mäuschen“ eine Tierfabel von Äsop auf die Bühne im Generationenhaus Kaufbeuren (unterstützt von der Bürgerstiftung Kaufbeuren). Ein Frühlingstheater mit Figuren und Objekten kann man am Donnerstag ab 15.30 Uhr im Roten Salon des Puppentheaters erleben, wo das Alles Möglich(e) Theater aus Baldham mit „Tulpenfieber – Nachtgeschichten aus Bellas Blumenladen“ eine humorvolle und poetische Inszenierung für Senioren und Junggebliebene zeigt.

„Der Teufel nahm sich ein altes Weib“ und „Die Skelettfrau“ auf dem Spielplan

Der Freitag, 4. April, startet mit einer Kindergartenvorstellung von „Ein Bräutigam für Fräulein Maus“ (Figurentheater Kladderadatsch). Ab 15 Uhr entführen das Figurentheater Schleichwege aus München und das Alles Möglich(e) Theater aus Baldham die Zuschauer und Zuschauerinnen mit „Von wundersamen Blumen und guten Freunden – oder haben wir noch was vergessen?“ in eine fantasievolle Welt voller sprechender Tiere und Pflanzen. Am Freitagabend ab 20 Uhr dürfen sich die Erwachsenen auf eine düstere und zugleich humorvolle Vorstellung freuen: Die Schatten- und Puppenbühne Kolja Liebscher aus Frammersbach zeigt „Der Teufel nahm sich ein altes Weib“, gefolgt vom tiefgründigen Inuit-Märchen „Die Skelettfrau“ des Figurentheaters Schleichwege aus München.

Icon Vergrößern Skurril und geheimnisvoll geht es beim Stück „Cocktails“ zu, das das renommierte Figurentheater von Raphael Mürle zum Abschluss des Festivals zeigt. Foto: Mürle Icon Schließen Schließen Skurril und geheimnisvoll geht es beim Stück „Cocktails“ zu, das das renommierte Figurentheater von Raphael Mürle zum Abschluss des Festivals zeigt. Foto: Mürle

Die jüngsten Theaterfreunde kommen am Samstag, 5. April, ab 10 Uhr bei einer Inszenierung des Klassikers „Frau Holle“ der Kleinen Märchenbühne Ummendorf auf ihre Kosten (bereits ausverkauft). Danach nimmt das Figurentheater Santas kleine Welt aus Mering ab 11.30 Uhr das Publikum mit auf „Jonas Reise“ und berichtet von den Abenteuern eines mutigen Jungen. Am Nachmittag wollen gleich mehrere humorvolle Stücke für Unterhaltung sorgen: ab 13 Uhr „Kasperl und die Spiegeldiebe“ (Puppenspiel Am Schnürl, Kaufering), ab 14 Uhr „Frederik, die Maus“ (Schanzer Puppenspieler, Ingolstadt, bereits ausverkauft) und ab 14.45 Uhr „Kasperl und der kleine Drache“ (Puppenspiel Am Schnürl, Kaufering). Eine musikalische und fantasievolle Reise erwartet die Zuschauer ab 16 Uhr mit „Der kleine Pierrot und die Zaubermelodie“, präsentiert vom Puppenspielverein Kaufbeuren. Das Theater Geckogecko aus Spalt präsentiert ab 17 Uhr ein „Oktopusical“ mit singenden Meeresbewohnern.

Zum Abschluss steht ein geheimnisvolles Stück für Erwachsene auf dem Programm

Zum Abschluss des Festivals hat der Kulturring Kaufbeuren das renommierte Figurentheater von Raphael Mürle von Pforzheim nach Kaufbeuren geholt. Dieses zeigt am Samstag, 5. April, ab 20.30 Uhr das Stück „Cocktails“ für Zuschauer ab 16 Jahren. So wie dieses Getränk seine harte Komponente, nämlich den Alkohol, in allerlei exotischen, leichten Fruchtgeschmacksvariationen versteckt, so erscheinen auch die Figuren in diesem Stück vielschichtig und geheimnisvoll, ihren wahren Charakter erst langsam offenbarend. Vor und nach der Vorstellung gibt es Cocktails im Roten Salon des Puppentheaters. Zudem sorgt am Samstag ein Foodtruck vor dem Puppentheater für das leibliche Wohl der Besucher.

Wo gibt es Karten im Vorverkauf für das Figurentheaterfestival?

Während es die Karten für die Abschlussveranstaltung „Cocktails“ ausschließlich beim Kulturring gibt (Geschäftsstelle im Stadtmuseum oder Internetseite des Kulturring) läuft der Vorverkauf für alle weiteren Vorstellungen des Festivals über die Internetseite des Puppenspielvereins. Auf dieser Seite gibt es auch nähere Informationen zu den Ensembles und ihren Stücken.