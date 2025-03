DJK erarbeitet sich Respekt trotz deutlicher Pleite

Stark ersatzgeschwächt hat die DJK Kaufbeuren eine weitere klare Auswärtsniederlage beim neuen Tabellenführer der Basketball- Bayernliga, ESV Staffelsee, hinnehmen müssen. Mit nur sechs verfügbaren Spielern leistete der Aufsteiger beim 53:70 (30:34) zwar lange Zeit vehementen Widerstand gegen den Titelkandidaten aus Oberbayern, musste dann aber in der zweiten Halbzeit dem Personalnotstand Tribut zollen.

Ivan Lukac spielt angeschlagen

„Die Ausgangslage war gegen ein solches Topteam natürlich bescheiden, aber wir wollten es ihnen dennoch möglichst schwer machen und das ist auch eine ganze Weile lang gelungen“, sagte DJK-Coach Isidoro Peronace. Dass irgendwann die Kräfte schwinden würden hinten raus, sei keine Überraschung. „Wir haben uns viel Respekt verschafft beim Meisterschaftsfavoriten und sind als verschworene Einheit aufgetreten. Das war keine schöne Situation, aber wir haben uns wirklich ordentlich verkauft.“ Verletzungen, Erkrankungen und dazu dringende berufliche Termine: Die DJK-Truppe kommt in Richtung Saisonende auf dem Zahnfleisch daher. Fünf Spieler und der angeschlagene Ivan Lukac, der sich tapfer zur Verfügung gestellt hatte, nahmen es mit der Spitzenmannschaft vom Staffelsee auf.

Der gegnerische Trainer brüllt

Sie gestalteten das erste Viertel mit 16:16 erstaunlicherweise ausgeglichen. Mit 30:34 war auch der Rückstand zur Halbzeitpause vollkommen im Rahmen. „Wenn du das Brüllen des gegnerischen Trainers in der Kabine durch die gesamte Sporthalle hörst, dann hast du als Außenseiter offenbar in der ersten Hälfte etwas richtig gemacht“, sagte Peronace mit einem schelmischen Grinsen. Vielleicht habe der hochfavorisierte Gastgeber die Partie zunächst auch etwas auf die leichte Schulter genommen, mutmaßt der Coach. „Aber dann haben wir sie auf jeden Fall mächtig ins Schwitzen gebracht und bewiesen, dass wir uns in dieser Liga inzwischen gut etabliert haben.“

Nach dem Seitenwechsel geht der DJK die Luft aus

Auch wenn es nach dem Seitenwechsel etwas einseitiger wurde und die Murnauer das Tempo merklich erhöhten, änderte das nichts an dem positiven Fazit des Kaufbeurer Trainers. „Es ist müßig, darüber nachzudenken, was mit zehn Leuten oder gar einem vollständigen 12er-Kader möglich gewesen wäre, denn dann wäre der Gegner das vermutlich auch von Beginn an anders angegangen“, sagte Peronace. „Wenn man dir nach dem Spiel auf die Schulter klopft und trotz einer deutlichen Niederlage gratuliert, dann kann man erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“

Tobias Chloupek überzeugt schon wieder

Mit 21 Zählern war Tobias Chloupek einmal mehr bester Werfer der Kaufbeurer – der Neuzugang scorte wieder gut. Spielmacher Dominik Titz steuerte 13 Punkte bei und der lädierte Lukac biss für seine acht Punkte mächtig auf die Zähne. Die 53:70-Niederlage fiel angesichts des hohen Aufwands der dezimierten Gäste letztlich etwas zu hoch aus, ändert aber weiterhin nichts am komfortablen achten Rang im Tabellenmittelfeld der Liga.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Tobias Chloupek (21), Dominik Titz (13), Ivan Lukac (8), Alex Susock (6), Max Beinhofer (5), Luca Pané.

Drei Partien verbleiben noch in dieser Spielzeit, davon möchte Peronace weiterhin zwei gewinnen – „und das ist auch durchaus realistisch, wenn wir mit einem etwas breiteren Kader auftreten können.“ Zunächst geht es am kommenden Samstag, 29. März, in der heimischen Schraderhalle ab 19.30 Uhr gegen den unteren Tabellennachbarn DJK SB München II. Das Hinspiel war mit 76:68 eine durchaus klare Angelegenheit für die Kaufbeurer.

„In die beiden Heimspiele, die wir noch haben, gehen wir vielleicht sogar leicht favorisiert, was für einen Aufsteiger nicht unbedingt selbstverständlich ist“, erklärt der DJK-Trainer und fügt hinzu „Zuhause haben wir auch noch etwas gutzumachen – und werden am Samstag gerne damit anfangen.“