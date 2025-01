Neugablonzer Wappenbaum – Symbol des Kaufbeurer Stadtteils soll zurückkehren

Der markante Wappenbaum, der bis 2014 am Bürgerplatz in Neugablonz stand, war über Jahre hinweg ein identitätsstiftendes Symbol für die Bewohner des Kaufbeurer Stadtteils. „Ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre im Amt, als Frühschoppenkonzerte im Schatten des Wappenbaums stattfanden“, wurde Oberbürgermeister Stefan Bosse bei einem Pressegespräch am Montag nostalgisch. Doch der Zahn der Zeit hatte am Baum genagt: Witterungsschäden machten die Kunststoffwappen unansehnlich, der Mast war nicht mehr standsicher, besonders bei Sturm.

Katharina Gsöll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neugablonz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis