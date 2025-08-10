Icon Menü
Schrebergärten in Kaufbeuren: „Im Sommer ist der Garten unser Ein und Alles“

„Kraftorte an heißen Tagen“

Von Ruheoase bis Campingplatz-Feeling: Das wissen Kaufbeurer an ihrem Schrebergarten zu schätzen

Die Schrebergärten der „Gartenfreunde Kaufbeuren“ gehören zum Stadtbild. Dort kann man nicht nur Gemüse anbauen – viele entfliehen dort dem stressigen Alltag.
Von Birte Mayer
    Eine grüne Oase in der Stadt: So sieht ein typischer Garten in der Schrebergartenanlage „Wertachwehr" aus.
    Eine grüne Oase in der Stadt: So sieht ein typischer Garten in der Schrebergartenanlage „Wertachwehr" aus. Foto: Birte Mayer

    „Für mich gibt es nichts Schöneres, als nach der Arbeit ein Feierabendbier in unserem Garten zu trinken“, erzählt Robert Reichert, Vorstand des Kleingartenvereins „Gartenfreunde Kaufbeuren“. Er habe den Schrebergarten in der Anlage am „Wertachwehr“ seit nunmehr fünf Jahren von der Stadt Kaufbeuren gepachtet. Dort genieße er gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern die besondere Atmosphäre und Gemeinschaft in der Kleingartensiedlung.

