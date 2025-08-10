Von Ruheoase bis Campingplatz-Feeling: Das wissen Kaufbeurer an ihrem Schrebergarten zu schätzen

„Für mich gibt es nichts Schöneres, als nach der Arbeit ein Feierabendbier in unserem Garten zu trinken“, erzählt Robert Reichert, Vorstand des Kleingartenvereins „Gartenfreunde Kaufbeuren“. Er habe den Schrebergarten in der Anlage am „Wertachwehr“ seit nunmehr fünf Jahren von der Stadt Kaufbeuren gepachtet. Dort genieße er gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern die besondere Atmosphäre und Gemeinschaft in der Kleingartensiedlung.
„Kraftorte an heißen Tagen“
