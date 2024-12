Naturschützer fordern kompletten Böller-Verzicht

Silvester ist für viele Menschen ein schöner Grund, zu feiern. Doch zum Jahreswechsel wird in Krankenhäusern, für Polizei, Feuerwehr und Bauhofmitarbeiter vermutlich wieder viel zu tun sein. Feuerwerke belasten Haus- und Wildtiere, Umwelt und Natur. Und Partys, bei denen reichlich Alkohol konsumiert wird, bringen Risiken mit sich.

Keine Kracher in Kaufbeurens Altstadt

Die Feuerwehr warnt vor den Gefahren, die von Feuerwerkskörpern ausgehen können. Oftmals werde die Sprengkraft solcher Pyrotechnik unterschätzt, erklärt ein Sprecher. Wichtig sei es, ausschließlich geprüfte Feuerwerkskörper mit CE-Zeichen zu verwenden. Besonders im Bereich der Altstadt von Kaufbeuren gilt ein striktes Feuerwerksverbot, das aus Brandschutzgründen von der Stadtverwaltung erlassen wurde. Zudem appelliert die Stadt an die Bürgerinnen und Bürger, Rücksicht auf Mitmenschen, Tiere und Natur zu nehmen.

„Vögel werden aufgeschreckt und verbrauchen Energiereserven, die sie im Winter dringend benötigen.“ Josef Kreuzer , Vorsitzender BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren

Gleichzeitig richtet sich ein Appell des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern, Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren, an die Bevölkerung, das traditionelle Feuerwerk kritisch zu hinterfragen. Der Vorsitzende Josef Kreuzer betont, dass die hellen Blitze, der Lärm und der Rauch für Tiere und Umwelt großen Stress bedeuten. Besonders Wildtiere in städtischen Gebieten und an Waldrändern seien betroffen: „Vögel werden durch den Lärm aus ihren Schlafplätzen aufgeschreckt und verbrauchen Energiereserven, die sie im Winter dringend benötigen.“

Auch Winterschlaf haltende Tiere wie Igel könnten durch die Störungen geschwächt werden. „BN-Mitglieder berichten immer wieder von toten Tieren, die sie am Neujahrsmorgen und den darauffolgenden Tagen finden“, so der Vorsitzende weiter.

Belastung mit Feinstaub steigt explosionsartig

Feuerwerk bedeutet auch, das neue Jahr regelmäßig mit extremer Luftverschmutzung zu begrüßen. „In der Silvesternacht steigt die Belastung mit Feinstaub explosionsartig an“, schreibt das Umweltbundesamt (UBA). Das ist vor allem für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen eine enorme Belastung.

Tote Tiere wie dieses Rotkehlchen finden BN-Mitglieder immer wieder am Neujahrsmorgen. Foto: Andreas Zahn, BN

Zudem bleibt nach dem Feuerwerk eine große Menge Müll zurück, der nicht selten in Gewässern oder auf Böden landet und langfristig zur Umweltverschmutzung beiträgt. Kreuzer appelliert an die Menschen, auf private Feuerwerke zu verzichten und sich bewusst zu machen, dass Alternativen wie Lichtshows einen ähnlich festlichen Charakter haben können.

Patienten mit Schnittwunden und Verbrennungen

Auch für die medizinischen Einrichtungen bringt der Jahreswechsel regelmäßig große Herausforderungen mit sich. Das Notfallzentrum (NFZ) des Klinikums Kaufbeuren berichtet, dass viele Patienten mit Schnittwunden und Verbrennungen eingeliefert werden, die durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik verursacht werden. Nicht selten spiele dabei Alkohol eine Rolle. Das Krankenhaus bereitet sich deshalb mit zusätzlichem Personal auf den Andrang vor, da erfahrungsgemäß auch geschlossene Hausarztpraxen zu einer höheren Zahl an Patienten führen. „Das Abfeuern von Feuerwerken in alkoholisiertem Zustand sollte unbedingt unterlassen werden“, warnt die Leitung des NFZ.

„Sieht man sich das Gesamtbild an, spricht wenig für Raketen und Böller.“ Magdalena Buchmiller, Sprecherin Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Alkohol spielt auch bei vielen Einsätzen der Polizei in der Silvesternacht eine Rolle. Die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West stellen sich auf eine arbeitsreiche Nacht ein. Wie Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller erklärt, gehören Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und zwischenmenschliche Konflikte, die häufig mit Alkoholkonsum einhergehen, zu den typischen Einsatzlagen. „Die Kolleginnen und Kollegen kennen die Hotspots in ihren Einsatzgebieten und werden bei Menschenansammlungen verstärkt Präsenz zeigen, um für Sicherheit zu sorgen“, so Buchmiller.

Verboten: Lärmbelästigung durch frühzeitiges Böllern

Neben Lärmbelästigungen durch frühzeitiges Zünden von Böllern – oft bereits Tage vor Silvester – sind Verletzungen und Brände ein Problem. Die Polizei weist darauf hin, dass Feuerwerkskörper ausschließlich am 31. Dezember abgebrannt werden dürfen, auch wenn der Verkauf bereits früher beginnt. „Wir wollen niemandem den Spaß an Silvester verderben“, betont Buchmiller. „Aber wir möchten alle dazu ermutigen, zu hinterfragen, wie vertretbar das Silvester-Feuerwerk noch ist. Sieht man sich das Gesamtbild an, spricht wenig für Raketen und Böller.“ Die Polizei appelliert, nur zugelassenes Feuerwerk zu kaufen und dieses ausschließlich von Erwachsenen auf freien Flächen und mit ausreichend Abstand zu Menschen, Gebäuden und Vegetation zu zünden.