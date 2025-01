Jahreswechsel in der Notaufnahme: Alkohol und Glätte führen zu Blessuren

Auf einen Jahreswechsel mit gemischtem Verlauf blicken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Notfallzentrums am Klinikum Kaufbeuren zurück. Dr. Philipp Zimmermann, Chefarzt der Notfallzentren (NFZ) in Kaufbeuren und Füssen, schildert die Nacht in Kaufbeuren als ruhig in der ersten Hälfte, nach Mitternacht seien deutlich mehr Patienten gekommen: „Es war überdurchschnittlich viel los im Vergleich zu anderen Nächten, aber kein Chaos. Das Team hat die Situation gut bewältigt.“

