Viel Müll in Kaufbeuren - Bauhof im Großeinsatz

Schnee auf der Straße ist der Graus eines jeden Bauhof-Beschäftigten in der Silvesternacht. Denn dann vermischt sich der Party-Dreck mit Wasser und Altschnee zu einer zähen Masse. So etwas gab es diesmal nicht. Das Wetter hätte schöner nicht sein können. Dafür ließen die Feiernden nach dem lang andauernden Feuerwerk mehr Müll auf den Straßen liegen. Schichtleiter Markus Kretschmann geht von deutlich größeren Abfallmengen als in den Vorjahren aus. „Acht bis zehn Kubikmeter“, schätzt der Leiter der Stadtgärtnerei. (Lesen Sie auch: Kaufbeurer Feuerwehr an Silvester im Dauereinsatz)

