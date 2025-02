Zwei Wiedereröffnungen und ein Pächterwechsel in einem bekannten Landgasthof

In der Geschäftswelt in und um Kaufbeuren gibt es wieder Veränderungen. Die Filiale der Metzgerei Boneberger im Kaufbeurer Buron-Center ist seit Donnerstag wieder geöffnet. Rund einen Monat lang waren Handwerker damit beschäftigt, das Geschäft zu erneuern. Während der Neugestaltung stand ein Verkaufs-Container vor dem Buron-Center bereit, in dem das Verkaufspersonal Kunden weiterhin mit Fleisch und Wurst versorgte.

Neuer Essensbereich im Buron-Center

Die Metzgerei hat nicht nur umgebaut, sondern auch erweitert. Unter der Rolltreppe im Buron-Center nahe der Verkaufstheke hat Boneberger nun einen extra Essensbereich mit mehreren Tischen und Stühlen eingerichtet, in dem die Kunden ihre Gerichte in Ruhe hinter Scheiben verzehren können.

Der Boneberger im Buron-Center hat im Zuge seines Umbaus einen extra Essensbereich eingerichtet. Foto: Mathias Wild

Das Hotel am Turm in der Josef-Landes-Straße in Kaufbeuren hat auch etwas Positives zu vermelden. Der Frühstücksbereich ist nun wieder geöffnet. Nach der Renovierung können sich die Hotelgäste auf einen modernen Frühstücksbereich freuen. Frühstücken lässt dort auch ohne Übernachtung.

Frankenried: Pächterwechsel im Goldenen Schwanen

Gute Neuigkeiten auch aus Frankenried. Der Landgasthof zum Goldenen Schwanen hat neue Pächter gefunden. Nach 25 Jahren, in denen der Landgasthof von Familie Baudisch gepachtet wurde, stehen nun neue Chefs in Küche und Gastraum. Beatrice und Mario Olivares sind die neuen Pächter. Die beiden gebürtigen Italiener hatten die Anzeige des Pächterwechsels in Frankenried im Internet gesehen und sich das Restaurant persönlich angeschaut. „Uns hat es direkt sehr gefallen“, sagt Beatrice Olivares.

Pizza und Pasta in Frankenried

Die beiden Unternehmer haben bereits einige Erfahrungen in der Gastronomie. Sie leiteten demnach schon mehrere Hotels und Restaurants - unter anderem im Schwarzwald und in den Dolomiten. Im Landgasthof zum Goldenen Schwanen bieten Sie jetzt italienische Küche an. Mario Olivares ist für die Küche verantwortlich, Beatrice für den Service. Das Angebot umfasst laut der neuen Betreiber Pizza, Pasta, Fisch und Fleisch sowie weitere Gerichte aus der italienischen Küche. Aktuell sei das Restaurant ganzwöchig geöffnet. „Wir werden in der nächsten Zeit schauen, an welchen Tagen mehr und an welchen weniger los ist“, sagt Beatrice Olivares. „Dann entscheiden wir, welcher Tag der Ruhetag wird.“

Die Zimmer, die der Landgasthof hat, wird Familie Olivares auch weiterhin an Gäste vermieten. Aktuell seien drei der insgesamt zwölf Zimmer vermietet. „Im Sommer wird dann wahrscheinlich wieder mehr los sein“, sagt die Pächterin.