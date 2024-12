„Demokratietage“ sollen aufrütteln

Seit bekannt ist, dass im Februar vorgezogene Bundestagswahlen stattfinden, trifft sich das Bündnis „Kaufbeuren gegen Rechtsextremismus“ regelmäßig, um die „Demokratietage“ für Kaufbeuren und das Ostallgäu zu planen. Bei den Organisatoren handelt es sich laut einer Pressemitteilung um Privatpersonen, die sich um den Erhalt und die Stärkung der Demokratie sorgen. Sie möchten auf das „hohe Gut der Demokratie aufmerksam machen und einen Raum für Austausch und Diskussion schaffen“.

Aktionsbündnis sucht Teilnehmer für „Demokratietage“

Kurz vor den Wahlen soll das Thema in den Fokus der Menschen in Kaufbeuren und im Ostallgäu rücken. die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Organisationen, Firmen und Vereine aus dem Kaufbeurer Umland sind aufgefordert, sich mit einem Infostand oder einem Angebot an der Eröffnungsveranstaltung am 1. Februar im Stadtsaal Kaufbeuren sowie am Familienfest in Neugablonz am 8. Februar zu beteiligen.

Diese Organisationen sind bereits dabei

Trotz der Kürze der Vorbereitungszeit haben bereits einige Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie die Lebenshilfe Ostallgäu, die Diakonie oder der Stadtjugendring Kaufbeuren, ihre Teilnahme zugesichert und passende Angebote entwickelt. Die Unterstützung des Projekts durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Kaufbeuren freut die Initiatoren umso mehr, heißt es in der Mitteilung.

Eine Woche für eine starke Demokratie

Geplant ist eine Veranstaltungswoche von Samstag, 1. Februar, bis zum abschließenden Familienfest am darauffolgenden Samstag, 8. Februar. Während an diesen Samstagen eine Vielzahl an Kooperationsorganisationen zu Veranstaltungen im Stadtsaal und Neugablonz laden, haben die teilnehmenden Organisationen während der Woche zudem die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen im Rahmen der „Demokratietage“ zu organisieren.

Hier gibt es weitere Informationen

Während sich der Terminkalender nun also nach und nach mit Veranstaltungen füllt, möchte das Aktionsbündnis auch weiteren Akteuren aus Kaufbeuren die Chance geben, sich an den Demokratietagen zu beteiligen. Sowohl als Privatperson, als auch als Gruppierung, Verein oder öffentlicher Träger gebe es vielfältige Möglichkeiten, sich an der Umsetzung zu beteiligen, heißt es. Für Rückfragen und Anmeldungen bittet das Bündnis um Kontaktaufnahme unter der E-Mail-Adresse: kontakt@kfgegenrechtsextremismus.